TP Hồ Chí Minh: Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau 82 phút gây án

Tối 26/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Trương Xuân Huy (sinh năm 1982, thường trú tại phường Chợ Quán, hiện cư trú tại phường Tân Sơn), nghi phạm thực hiện vụ đập vỡ tủ kính, cướp vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn.

Đáng chú ý, đối tượng bị bắt chỉ 82 phút sau khi gây án.

Khoảng 13 giờ 18 phút ngày 26/8, tại tiệm vàng K.H.T trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm.

Đối tượng dùng gạch bêtông đập vỡ kính tủ trưng bày, lấy 10 vòng vàng 18K, trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ; đồng thời rà soát địa bàn, truy vết hướng di chuyển, nhận diện đặc điểm đối tượng và phương tiện.

Từ kết quả truy xét, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, tại đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Huy, chỉ 82 phút sau khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan Công an đã thu hồi số tài sản bị cướp, đồng thời tiếp tục truy tìm, thu hồi số tài sản còn lại và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật./.

Bắt quả tang đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính, lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ.