Xung đột tại Trung Đông: Một tàu chở dầu trúng “vật thể lạ”

Ngày 27/8, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết nhận báo cáo về một tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz đã trúng vật thể lạ, gây cháy tàu, nhưng đám cháy đã được nhanh chóng dập tắt.

Vụ việc xảy ra gần thành phố ven biển Khasab của Oman và đã được báo cáo cho UKMTO ngày 25/8. May mắn, sự việc không gây thương vong và cũng không tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ tàu này thuộc nước nào hay hướng di chuyển của tàu. Nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và không có tàu thuyền nào có thể đi qua đây mà không có sự cho phép của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông nhấn mạnh nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, quan chức này cáo buộc Mỹ đã làm trì hoãn tiến trình đàm phán, đồng thời lưu ý nếu Washington quay trở lại thực thi bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết hồi tháng Sáu, Tehran "có thể mở cửa eo biển Hormuz trong khuôn khổ đã nhất trí."

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch chung nhằm Iran cuối tháng 2/2026, nước Cộng hòa Hồi giáo này siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, cấm các tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến 2 nước trên đi qua.

Ngày 18/6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký Biên bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban.

Theo văn kiện này, hai bên dự kiến tiến hành đàm phán trong 60 ngày, kết thúc vào ngày 17/8, để đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng số phận của các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng sau khi căng thẳng leo thang giữa hai nước vào tháng Bảy.

Trong tuyên bố chung ngày 26/8, Iran và Oman thông báo đã thảo luận về khuôn khổ theo từng giai đoạn, trong đó đề xuất thiết lập hành lang hàng hải chung tạm thời qua eo biển Hormuz và triển khai dự án phối hợp rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển chiến lược này./.

Tàu chở dầu tại eo biển Hormuz trúng vật thể lạ Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận thông báo về tàu trúng một vật thể lạ gây hư hại cho phòng máy và làm vô hiệu hóa tàu.