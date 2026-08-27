Lễ Vu Lan ở chùa Minh Đạo: Những đóa hồng thắm rơi trên ngực áo hiếu hạnh

Không chỉ dừng lại ở những nghi thức truyền thống, mùa Vu Lan tại chùa Minh Đạo còn ghi dấu ấn bởi tinh thần "Tình người".

Không chỉ dừng lại ở những nghi thức truyền thống, mùa Vu Lan tại chùa Minh Đạo còn ghi dấu ấn bởi tinh thần "Tình người".

Trước đó, nhân mùa Vu Lan, chùa Minh Đạo cũng tổ chức các hoạt động thiện nguyện như trao quà cho Viện dưỡng lão và Trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật tại quận Bình Thạnh, cùng chương trình thắp nến tri ân và "phiên chợ quê hương" ẩm thực chay, hướng về cộng đồng .

Đại lễ Vu Lan khép lại trong không khí lắng đọng, để lại trong lòng Phật tử những suy ngẫm sâu sắc về đạo hiếu. Những đóa hồng trên ngực áo không chỉ là biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tốt hơn từng ngày để không lãng phí những yêu thương cha mẹ đã dành trọn./.