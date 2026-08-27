Ra mắt “Cộng đồng trường học số” phường Hoàn Kiếm: Khởi đầu sự kết nối và đồng hành giữa các nhà trường

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đã ra mắt và triển khai mô hình "Cộng đồng trường học số" - đánh dấu bước khởi đầu cho sự kết nối, chia sẻ và đồng hành giữa các nhà trường trong hành trình chuyển đổi số.

Với kỳ vọng đây là một kênh truyền thông chính thức, tạo không gian kết nối thường xuyên và tin cậy giữa nhà trường với phụ huynh; đồng thời là nơi lan tỏa những hoạt động giáo dục có ý nghĩa, những mô hình hay, những thầy cô tận tụy và những học sinh đáng tự hào của giáo dục Hoàn Kiếm./.