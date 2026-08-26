Iran khẳng định không bị các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động

Ngày 26/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố “Mỹ sẽ không đạt được gì” từ đợt trừng phạt kinh tế mới nhằm vào nước này.

Theo hãng tin ISNA của Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh nhờ những biện pháp kinh tế mà Chính phủ Iran đã dự phòng từ trước, Mỹ sẽ không đạt được mục đích bằng cách gây áp lực kinh tế cho Tehran ở giai đoạn này.

Ông nói thêm nguyên tắc của Iran là giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, nhưng đồng thời sẽ kiên quyết chống lại các áp lực kinh tế như cách mà nước này đã làm từ trước đến nay và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24/8 đã công bố kế hoạch siết chặt kinh tế Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng đối với những nước không tham gia các biện pháp trừng phạt này của Washington.

Ngay sau đó, giới lãnh đạo Iran đã bác bỏ tác động của các biện pháp mới của Mỹ với lý do Tehran đã hứng chịu các đợt trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ kể từ sau cuộc cách mạng năm 1979.

Liên quan đến diễn biến xung đột, kênh truyền hình NBC của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã gây thiệt hại chưa từng có đối với các cơ sở tình báo và hệ thống giám sát của Mỹ tại Trung Đông.

Theo nguồn tin này, chi phí khôi phục các cơ sở và hệ thống bị hư hại sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang rơi vào bế tắc do hai bên mâu thuẫn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược.

Tuy nhiên, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và nguồn tin an ninh Iran tiết lộ Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có nội dung liên quan đến tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Dự kiến, Mỹ và Iran sẽ công bố thỏa thuận nêu trên trong những ngày tới.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 26/8 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong các cuộc đàm phán giữa nước này và Oman, hai bên đã đạt được thỏa thuận về phân chia phạm vi kiểm soát trên eo biển Hormuz, cũng như khoản phí thu được từ các tàu, thuyền đi qua tuyến đường thủy này.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã đến Tehran và gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Iran cho biết chuyến thăm nhằm duy trì các cuộc tham vấn chính trị giữa hai nước với tư cách là các quốc gia ven biển eo biển Hormuz và tăng cường hòa bình, an ninh trong khu vực.

Các cuộc đàm phán của Oman tập trung đặc biệt vào eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí toàn cầu và là tâm điểm của cuộc đối đầu hiện nay.

Tehran và Muscat đã thảo luận về các thỏa thuận cho việc tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này, trong đó Oman tìm kiếm sự an toàn khi di chuyển.

Pakistan cũng đang tăng cường hợp tác ngoại giao với Iran, cử các quan chức cấp cao đến Tehran nhằm nỗ lực xoa dịu cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, đồng thời thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh eo biển Hormuz.

Tướng Asim Munir - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã đến Tehran đầu tuần này để hội đàm với các lãnh đạo Iran.

Phía Pakistan cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc ngăn chặn leo thang xung đột, mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, và Islamabad đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán mới nhất với Tehran./.

Mỹ mở rộng trừng phạt thứ cấp đối với Iran Bộ Tài chính Mỹ công bố mở rộng phạm vi đe dọa áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức và quốc gia tiếp tục giao dịch với Iran, tập trung vào 5 lĩnh vực.