Mỹ chuyển trọng tâm sang khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ hiện chưa có kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới chống Iran, thay vào đó sẽ chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi Iran và Oman cũng đề xuất một cơ chế riêng nhằm từng bước mở lại tuyến vận tải chiến lược này.

Theo Kênh 12 của Israel ngày 25/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo với một số đối tác quốc tế rằng Washington hiện không dự kiến tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, song không loại trừ hành động quân sự nếu Tehran chủ động nối lại xung đột.

Cách tiếp cận này được cho là sẽ duy trì ít nhất tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào đầu tháng 11. Song song với đó, Washington đang chuẩn bị tăng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Trọng tâm trước mắt của Mỹ là khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cùng ngày tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển đã được phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào rải thêm thủy lôi đều có thể bị tấn công.

Các quan chức Mỹ cho biết phương tiện không người lái dưới nước đã phát hiện hơn 100 vật thể nghi là thủy lôi trong những tháng qua và chúng sau đó được xử lý hoặc phá hủy.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi cùng ngày tại Tehran đã thảo luận khuôn khổ theo từng giai đoạn nhằm thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời qua Hormuz và triển khai dự án phối hợp rà phá thủy lôi.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán kỹ thuật về một giải pháp lâu dài và tham vấn các nước ven Vịnh Ba Tư.

Những động thái trên cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang chuyển trọng tâm từ đối đầu quân sự trực tiếp sang vấn đề kiểm soát và khôi phục hàng hải qua Hormuz, dù khác biệt về cơ chế bảo đảm an ninh tuyến đường này vẫn còn lớn. Hoạt động vận tải hiện vẫn thấp hơn nhiều so với trước chiến tranh.

Theo Vortexa, lượng dầu qua Hormuz ngày 24/8 đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày, tương đương 25% mức hơn 20 triệu thùng/ngày trước xung đột./.

Tổng thống Trump đăng bản đồ gọi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ Ngày 18/8, Tổng thống Trump đã đăng tải một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là "Lãnh thổ mới của Mỹ," tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.