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Hậu vệ Thái Lan hứng “mưa” chỉ trích vì phản lưới nhà sau khi vừa ghi bàn

Hậu vệ Wanchai Jarunongkran của đội tuyển Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý khi vừa ghi bàn thắng vừa vô tình phản lưới nhà, khiến đội nhà hòa 2-2 và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước Việt Nam.

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Hậu vệ Thái Lan hứng “mưa” chỉ trích vì phản lưới nhà sau khi vừa ghi bàn
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Bản tin 60s ngày 27/8/2026 gồm những nội dung sau:

Hậu vệ Thái Lan nhận “mưa” chỉ trích khi phản lưới nhà sau khi vừa ghi bàn.

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