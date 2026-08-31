Người dân Gaza đã bắt đầu thu hoạch những lứa rau tươi đầu tiên

Những vùng đất nông nghiệp bị tàn phá trong chiến tranh tại Dải Gaza đang dần hồi sinh trở lại, khu vực Al-Zaitoun ở thành phố Gaza, người dân đã bắt đầu thu hoạch những lứa rau tươi đầu tiên.

Đối với những hộ nông dân ở đây, những vụ mùa mới đánh dấu sự hồi sinh của đất đai sau gần 3 năm chiến tranh. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc san ủi, khiến việc trở lại sản xuất trở thành một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Bà Wajiha Al-Dahdouh, một nông dân Palestine, cho biết khi trở về sau thời gian phải di dời, gia đình bà thấy đất đai ngổn ngang và xung quanh là những đống đổ nát. Họ thực sự lúng túng vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào.

Tuy nhiên, khôi phục sinh kế và cuộc sống bình thường vẫn là thách thức lớn sau nhiều năm chiến tranh, những lần phải di dời và mất nguồn thu nhập. Chi phí thuê nhân công cao khiến gia đình không đủ khả năng thuê người hỗ trợ. Các thành viên trong gia đình đã cùng nhau cải tạo đất để có thể tiếp tục canh tác. Bên cạnh đó, việc tìm nguồn nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật cũng gặp nhiều khó khăn.

Nắm bắt được những khó khăn đó, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ nhà ở tạm thời và các hoạt động sản xuất nông nghiệp cho khoảng 350 gia đình làm nông ở Gaza. Dự kiến, tổng cộng khoảng 1.100 gia đình sẽ được hưởng lợi từ chương trình này, mở ra cơ hội để nông nghiệp ở đây nhanh chóng phục hồi trở lại.

Theo UNDP, sáng kiến này nằm trong chương trình tiếp cận cộng đồng, kết hợp hỗ trợ nhà ở với các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ sinh kế, nhằm giúp người dân từng bước khôi phục cuộc sống tại quê hương./.