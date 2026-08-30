Gói gọn nhịp sống "Một ngày rất Hà Nội" từ bình minh đến đêm phố cổ

Từ một điểm diễn nhỏ giữa lòng phố cổ, chương trình đang từng bước khẳng định thương hiệu và hướng tới hợp tác sâu rộng với các đơn vị lữ hành, du lịch.

Chương trình nghệ thuật "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội" do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của đông đảo khán giả. Dưới sự chỉ đạo của Nghệ sỹ nhân dân Tấn Minh và Giám đốc âm thanh Trí Minh, show diễn gói gọn nhịp sống Thủ đô từ bình minh thanh bình đến đêm phố cổ nhộn nhịp chỉ trong 45 phút.

Sức hút nổi bật của tác phẩm nằm ở sự xóa nhòa khoảng cách giữa khán phòng và sân khấu khi khán giả được trực tiếp cầm phách tre gõ nhịp cùng nghệ sĩ. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa âm hưởng dân tộc như xẩm, đàn bầu với giai điệu trẻ trung của beatbox hay hip hop, không gian nghệ thuật nơi đây vừa hoài niệm vừa tràn đầy sức sống. Sự sáng tạo này không chỉ chinh phục du khách quốc tế mà còn chạm tới cảm xúc của mọi thế hệ người xem.

Từ một điểm diễn nhỏ giữa lòng phố cổ, chương trình đang từng bước khẳng định thương hiệu và hướng tới hợp tác sâu rộng với các đơn vị lữ hành, du lịch. Mỗi suất diễn sáng đèn không chỉ lan tỏa niềm tự hào về bản sắc ngàn năm văn hiến mà còn viết tiếp câu chuyện về một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại. Tác phẩm hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình khám phá vẻ đẹp Thủ đô./.