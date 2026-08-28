Dự báo trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29/8 đến 2/9, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt với mưa dông tại Bắc Bộ và đợt nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ.

Bản tin 60s ngày 28/8/2026 gồm những nội dung sau:

Diễn biến thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Bảo Ngọc xuất sắc giành “tấm vé vàng” vào thẳng top 40 Miss World 2026.

Giá xăng trong nước đồng loạt giảm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Người dân Hà Nội vật lộn qua các điểm ngập sâu để về nhà.

Đã tìm thấy thi thể 332 nạn nhân của thảm họa lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc.

Iran tuyên bố đang đối mặt “cuộc chiến kinh tế toàn diện”.

Thủ tướng Trung Quốc chỉ đạo cứu hộ tại vùng thảm họa ở Tây Tạng./.