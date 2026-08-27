Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức TW và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021.

Cơ bản thống nhất với nội dung trong Báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những kết quả đạt được rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến Kết luận số 21, khóa XIII, tư duy của Đảng không ngừng phát triển: từ giải quyết vấn đề cấp bách đến nhận diện có hệ thống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; từ chỉnh đốn Đảng đến chỉnh đốn cả hệ thống chính trị; từ xử lý vi phạm đến kết hợp “xây” và “chống," giáo dục, nêu gương, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và dựa vào nhân dân./.