Thí điểm thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu

Chiều 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế cho phù hợp; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kết thúc hoạt động, thành lập các đảng bộ mới; thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; bảo đảm đồng bộ với việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, không để chồng chéo, gián đoạn nhiệm vụ.

Nhấn mạnh 4 tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra, vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, khai thác, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh tiến độ các dự án; triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các dự án có quy mô vốn lớn.

Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền vào ngày 5/9/2026. Hoàn thành việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân trước ngày 1/10/2026…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2026.

Theo dự thảo Đề án, kết thúc hoạt động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh từ ngày 1/9/2026.

Chuyển giao nguyên trạng 16 chi bộ và 158 đảng viên từ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Chuyển giao nguyên trạng 2 chi bộ và 42 đảng viên từ Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Tỉnh thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy với tên gọi Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Lai Châu; thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy với tên gọi Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu./.

Lai Châu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 3 tại Lai Châu được kết nối tới 42 Đảng ủy trực thuộc với trên 18.200 đại biểu tham gia.