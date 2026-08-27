Vun đắp, phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia

Chiều 27/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026).

Hoạt động thể hiện tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Slovakia.

Tham dự có ông Marian Veres, Đại biện Lâm thời của Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Slovakia; đại diện cộng đồng doanh nghiệp Slovakia đang làm việc, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo các cựu sinh viên, cán bộ, người lao động từng sinh sống, học tập và làm việc tại Tiệp Khắc trước đây.

Phát biểu chúc mừng, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Slovakia đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa của Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh, để cùng nhau ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Slovakia ngày nay.

Những năm tháng học tập, lao động và sinh sống tại Slovakia của hàng chục nghìn người Việt Nam không chỉ để lại những kỷ niệm sâu sắc mà còn hình thành những tình cảm đặc biệt với đất nước và nhân dân Slovakia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tiếp tục đóng vai trò tích cực trong xã hội Slovakia và có nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, con người Việt Nam tới nhân dân Slovakia.

Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Quốc khánh Slovakia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Bùi Quang Hải cho biết thêm Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, là nơi tập trung nhân lực lao động chất lượng cao, tập trung nhiều người đã từng nghiên cứu, học tập và lao động tại Slovakia.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động hơn 10 năm qua; góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước nói chung, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Bratislava và Kosice của Slovakia nói riêng.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức sự kiện kỷ niệm Quốc khánh - Ngày Hiến pháp Slovakia, ông Marian Veres, Đại biện Lâm thời của Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam cho biết ngày Hiến pháp Slovakia được thông qua vào ngày 1/9/1992, chỉ vài tháng trước khi Tiệp Khắc được chia tách, tạo nền tảng của hệ thống pháp luật quốc gia, xác định cơ cấu tổ chức của đất nước và là một bước đi mang tính quyết định hướng tới chủ quyền và độc lập của Slovakia.

Ông Marian Veres, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Marian Veres, Slovakia và Việt Nam không chỉ là những đối tác truyền thống mà còn là những người bạn thực sự. Ngay từ những ngày đầu thiết lập quan hệ, hai nước đã có một lịch sử với nhiều minh chứng về sự giúp đỡ và hợp tác, trong cả thời chiến cũng như thời kỳ hòa bình và phát triển.

Tháng 4/2026, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, hai nước đã chính thức nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược.

Nhân dịp này, ông Marian Veres trân trọng cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia thành phố, Tổng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia đã có những hoạt động phối hợp hiệu quả, lâu dài trong việc thúc đẩy các lợi ích của Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam, vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Slovakia và nhân dân Việt Nam./.

Mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia không chỉ đánh dấu việc nâng cấp quan hệ Slovakia-Việt Nam lên Đối tác Chiến lược mà còn tạo xung lực mới, mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước.