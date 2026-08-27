Việt Nam đề xuất ba định hướng phát huy vai trò ngoại giao nghị viện

Ngày 27/8, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) đã khai mạc với chủ đề “Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung: Tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình,” với sự tham dự của 21 đại diện Nghị viện các nước.

Trong thông điệp gửi Hội nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chia sẻ kinh nghiệm của Campuchia trong vượt qua chiến tranh, chia rẽ, thúc đẩy hòa giải dân tộc, xây dựng hòa bình và phát triển; nhấn mạnh hòa bình cần được vun đắp bằng lòng tin, hòa giải và đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đánh giá những biến động của tình hình quốc tế, cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực, xu hướng sử dụng thương mại, công nghệ, tài nguyên và chuỗi cung ứng làm công cụ cạnh tranh, cùng những thách thức đặt ra đối với các nước nhỏ và đang phát triển; kêu gọi các nghị viện phát huy vai trò chủ động hơn trong ứng phó với các thách thức này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển; đề cao tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, phát triển bao trùm và bảo đảm thành quả phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên thảo luận chung của Hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đồng thời đề xuất ba định hướng:

(i) Nâng cao tiếng nói của nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình;

(ii) Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải;

(iii) Gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết, phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như cam kết của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng các khuôn khổ ứng phó với các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Bên lề Hội nghị, trong chiều 27/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có các cuộc hội kiến với Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamah Amoako.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack (trái) tại cuộc gặp. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua, trong đó có vai trò và đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam; hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt Thỏa thuận giữa hai Quốc hội giai đoạn 2022-2027; cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, dự án hợp tác kinh tế quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác theo hướng bền vững, cùng có lợi, góp phần thúc đẩy sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD/năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ghana đề nghị Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư về nông nghiệp, dệt may và nhiều lĩnh vực khác; cho biết Việt Nam có thể thông qua Ghana để thúc đẩy hợp tác tại châu Phi do là nơi đặt trụ sở của Ban Thư ký Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA); hai bên đã nhất trí xem xét tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trao đổi kênh Quốc hội, nhất là kinh nghiệm lập pháp và giám sát thực thi.

Trước thềm Hội nghị ISC-2, chiều 26/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bà Khuon Sudary (phải) chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; mong muốn hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy giải quyết giấy tờ pháp lý để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, hòa nhập tốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của sở tại cũng như tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị ISC-2, coi đó là sự ủng hộ ý nghĩa của Việt Nam dành cho nước chủ nhà Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Việt Nam thời gian qua, tin tưởng đất nước và nhân dân Việt Nam anh em chắc chắn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary (phải) tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Bà Khuon Sudary khẳng định Quốc hội và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Campuchia; cho biết phía Campuchia đang tích cực phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp vào triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường giao lưu, phối hợp giữa các Ủy ban, các nhóm Nghị sỹ nữ và Nghị sỹ trẻ, đóng góp thiết thực vào việc không ngừng củng cố quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia./.

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Tiềm năng hợp tác lớn giữa 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia với các địa phương Việt Nam Bảy tỉnh Tây Bắc Campuchia có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, du lịch, giáo dục và khoa học-công nghệ.

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