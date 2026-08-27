Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Ngày 27/8, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Ignacio B.Madriaga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự hội nghị từ điểm cầu tại Hà Nội.

Cùng dự hội nghị có đại diện các nước ASEAN, các nước đối tác đối thoại (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ) và Ban Thư ký ASEAN.

Cảm ơn sự tham gia đầy đủ của các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác đối thoại và Ban Thư ký ASEAN, ông Ignacio B.Madriaga cho rằng, điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược, kể từ khi ra đời vào năm 2010, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) đã đạt nhiều thành tựu trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, nhất là thông qua các nhóm chuyên gia. Với sự hợp tác của các nước, ông Ignacio B.Madriaga tin tưởng ADSOM+ trực tuyến lần này sẽ đạt những kết quả tích cực.

Trong khuôn khổ ADSOM+ trực tuyến, các trưởng đoàn đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+WG), cập nhật việc thực hiện kế hoạch công tác của các Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024-2027; Ban Thư ký ASEAN thông báo tình hình ASEAN thời gian qua. Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét dự thảo tuyên bố chung chuyên đề của ADMM+ về thanh niên, hòa bình và an ninh, cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị ADMM+ lần thứ 13, trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực.

Đánh giá các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục khẳng định giá trị trong thúc đẩy đối thoại, kiến tạo lòng tin, hợp tác thực chất và tăng cường kết nối giữa các nước trong khu vực, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định từ khi ra đời, ADMM+ luôn là cơ chế hợp tác mở, dung nạp, để các quốc gia có lợi ích chính đáng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines truyền tải thông điệp về trách nhiệm đối với vận mệnh chung của khu vực. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn cùng các nước tiếp tục có những đóng góp thiết thực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất 3 định hướng trọng tâm gồm: Cùng củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực thích ứng với các thách thức an ninh mới nổi, trong đó có đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghiệp quốc phòng, tăng cường chia sẻ tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và làm chủ công nghệ mới; cùng cam kết hành động và chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình, ổn định khu vực, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của ADMM, ADMM+ và các Nhóm chuyên gia ADMM+ trong nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hành động.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng “bốn không” mang tính chất hòa bình, tự vệ. Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, cùng ASEAN và các đối tác đẩy mạnh hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và thượng tôn luật pháp quốc tế.

Về vấn đề an ninh biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết Việt Nam mong muốn các nước quan tâm đến lập trường của ASEAN giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại tại Hà Nội vào tháng 12/2026. Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các nước trong hai lần tổ chức triển lãm trước đây; đồng thời mong muốn được tiếp đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của các nước tại triển lãm sắp tới./.

Củng cố hợp tác quốc phòng ASEAN, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng ASEAN sẽ tiếp tục được củng cố để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực.