Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đà Nẵng

Sáng 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành tại thành phố Đà Nẵng.

Lễ trao tặng có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn.

Tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1928) và Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn, sinh năm 1927).

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến Tổ dân phố Phong Hòa, phường Hội An để trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Minh (sinh năm 1930) tại nhà riêng.

Trong không khí trang trọng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh và sự kiên định cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đảng viên lão thành; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hữu và Hồ Văn Lang, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tham gia cách mạng từ tháng 6/1945 với vai trò thanh niên vũ trang, Tổ trưởng tự vệ bí mật xã Chiên Đàn (Đà Nẵng), xúc động khi đón nhận danh hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng dịp Quốc khánh 2/9/2026, đồng chí Hồ Văn Lang trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã dìu dắt, nhân dân đùm bọc trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 7.833 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng, trong đó có 10 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của người đảng viên. Đó là một chặng đường cách mạng, một cuộc đời gắn bó với Đảng, là những năm tháng vượt qua gian khó, những hy sinh thầm lặng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân./.

Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thanh Minh Sáng 27/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thanh Minh, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.