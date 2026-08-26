Việt Nam-Myanmar tổ chức thành công Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nay Pyi Taw, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Nay Pyi Taw, chiều 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Myanmar (USDP) Khin Yi.

Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí thân tình và hữu nghị. Tổng thống Myanmar hoan nghênh Việt Nam và Myanmar tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, bày tỏ hài lòng đây là bước đi kịp thời, góp phần đưa quan hệ song phương sang giai đoạn mới.

Khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả của kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần này sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu sắc hơn trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương cũng như tạo đột phá trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết tuy hợp tác chính trị được duy trì tốt đẹp, song hợp tác kinh tế giữa hai nước suy giảm đáng kể so với trước COVID-19, tổng kim ngạch thương mại hai chiều từ 853 triệu USD năm 2020 xuống còn 590 triệu USD năm 2025, và hiện đạt 335 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tính đến ngày 30/6, Việt Nam hiện chỉ còn 107 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD.

Nhấn mạnh luôn ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam như Mytel, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công tại Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam ủng hộ Myanmar trong hợp tác ASEAN và quốc tế, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, cùng các nước thành viên ASEAN duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quốc tế.

Về phần mình, chúc mừng Tổng thống Min Aung Hlaing về các kết quả tích cực sau hơn 100 ngày quản lý, điều hành đất nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.

Nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nghiên cứu, thiết lập cơ chế nhằm khơi thông hợp tác thiết thực để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phía Myanmar xem xét có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại địa bàn, phát huy thế mạnh, tạo việc làm, tăng nguồn thu dài hạn cho Myanmar.

Bộ trưởng cũng đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập Chương trình chuyển đổi số Việt Nam-Myanmar, trước mắt, lựa chọn dự án thiết thực để thí điểm, đánh giá hiệu quả và từ đó nhân rộng mô hình.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng USDP, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Ngài Khin Yi đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Myanmar; chúc mừng Myanmar đã tổ chức thành công tổng tuyển cử vào đầu năm 2026 và chúc mừng Chính phủ mới của Myanmar đã giành được những kết quả thực chất sau hơn 100 ngày điều hành và ổn định đất nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Hợp tác Toàn diện với Myanmar, mong muốn cùng Myanmar củng cố nền tảng chính trị tốt đẹp, tăng cường tin cậy chính trị trong giai đoạn mới thông qua hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; chia sẻ hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử, cũng như quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc đã được nhiều thế hệ lãnh đạo gây dựng và vun đắp, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng USDP có nhiều tiềm năng hợp tác.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển đất nước, nhất là kinh nghiệm vượt qua khó khăn về kinh tế, thương mại và đầu tư. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ một Myanmar hòa bình, ổn định, thống nhất và phát triển.

Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Liên minh đoàn kết và phát triển (USDP) U Khin Yi và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Chủ tịch Khin Yi chúc mừng Việt Nam giành nhiều thành tựu hết sức to lớn trong công cuộc đổi mới hiện nay; chia sẻ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về hoạch định chính sách, quản lý kinh tế-xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam trong 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt là những quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá cao những đóng góp của Quốc hội Myanmar và Đảng USDP đối với quan hệ hai nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và giữa các chính đảng là những kênh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Bộ trưởng đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, quản trị và phát triển đất nước; đánh giá cao việc Myanmar mới thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Myanmar-Việt Nam, là nền tảng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar. Cùng tham dự Kỳ họp có đại diện của các bộ, ngành hai nước.

Hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Kỳ họp lần thứ 9 (tháng 3/2019); khẳng định tính kịp thời của Kỳ họp lần thứ 10 nhằm đưa ra những định hướng cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện hai nước thời gian tới.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ song phương, trong đó có việc Đại sứ của hai nước lần lượt trình Quốc thư trong tháng 7/2026, cơ chế Ủy ban hỗn hợp được tổ chức sau một thời gian gián đoạn, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, các cấp cũng như giữa các địa phương hai nước, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và gắn bó, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện (2017-2027).

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sỹ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Nhân dịp này, Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Bày tỏ quyết tâm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, hai bên nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp rà soát các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hải quan, đầu tư; đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và thông quan và các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar; chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, thông tin-truyền thông, giáo dục – đào tạo, đã có nhiều thành tựu khả quan song vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp với Lào nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường kết nối 3 nước và tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời đại diện Myanmar dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội năm 2027.

Kết thúc Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Biên bản Thỏa thuận và nhất trí sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Việt Nam trong năm 2027./.

Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và “Đồng thuận 5 điểm” là khuôn khổ quan trọng để ASEAN tiếp tục hỗ trợ Myanmar.