Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Seo Won Sam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đại hội đã tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2026 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Theo Báo cáo tổng kết công tác Hội khóa III nhiệm kỳ 2018-2026, với sự phấn đấu không ngừng, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực; có nhiều đóng góp vào thành công chung trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Với cách thức triển khai linh hoạt, phù hợp thực tiễn, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc luôn đưa ra các sáng kiến và chủ động phối hợp với các đối tác Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Đó là tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo khoa học thường niên với các chủ đề thiết thực tại Việt Nam và Hàn Quốc; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế, thể thao đa dạng nhằm quảng bá hình ảnh của hai nước tới đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Hội tích cực vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện các chương trình ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt hoặc phòng chống dịch bệnh; xây dựng các quỹ học bổng ủng hộ học sinh nghèo hiếu học của Việt Nam và các chương trình hỗ trợ đột xuất cho các học sinh, các trường học, các vùng khó khăn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với các đối tác thực hiện chương trình xây nhà, tặng tiền sinh hoạt phí và quà cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã hỗ trợ, kết nối các đơn vị, tổ chức, địa phương của Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc; chú trọng công tác tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa Hội với các đối tác và giữa các tổ chức, doanh nghiệp đối tác của hai bên; tổ chức, kết nối các hoạt động đối thoại, xúc tiến hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thông qua kênh giới thiệu của Hội, nhiều địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập được quan hệ hợp tác lâu dài, mở rộng mô hình hợp tác địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Việc Hội tích cực thúc đẩy giao lưu ở cấp địa phương, đặc biệt là những địa phương ở xa, ít có điều kiện tiếp xúc với các đối tác Hàn Quốc chính là một trong những yếu tố làm cho quá trình hợp tác và phát triển giữa hai nước ngày càng phát triển.

Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ra mắt. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tập trung củng cố bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội phù hợp với tình hình mới, mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp hai nước, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 29 ủy viên. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031 cam kết tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, phát huy những thành quả, thuận lợi của nhiệm kỳ trước, biến những mục tiêu đã đặt ra thành hành động, chương trình cụ thể để Hội tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự Đại hội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Seo Won Sam cho biết trong suốt 32 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc đã luôn là cầu nối vững chắc góp phần đưa hai nước trở thành những người bạn chân thành và những đối tác tin cậy của nhau.

Ông Seo Won Sam bày tỏ hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc sẽ trở thành dấu mốc, khởi đầu mới, tạo động lực để Hội ngày càng phát triển và phát huy vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình cảm giữa nhân dân hai nước./.

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động giao lưu tại Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 6 đến 9/8 tại Đà Nẵng, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu và thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.