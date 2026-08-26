Dấu ấn đổi mới và tầm nhìn hợp tác tương lai Việt Nam-Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong không khí trang trọng và ấm cúng tại Tòa nhà Quốc hội bang New South Wales, ngày 26/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Ben Franklin, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, đại diện chính quyền sở tại, các Trưởng Cơ quan lãnh sự, thành viên Đoàn Ngoại giao tại Sydney và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Australia cùng nhiều bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Thanh Tùng ôn lại chặng đường 81 năm bảo vệ và phát triển đất nước. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia hòa bình và năng động.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, thành tựu đó có sự đóng góp của tình hữu nghị và hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó Australia là một đối tác và người bạn quan trọng.

Quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển liên tục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 vừa qua, cho rằng chuyến thăm phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và tạo thêm động lực để hai nước làm sâu sắc quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, giáo dục, năng lượng, khoáng sản, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, năm 2025, thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21,5 tỷ USD), trong khi tổng vốn đầu tư hai chiều đạt khoảng 2 tỷ AUD.

Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Thanh Tùng. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên như một trụ cột mới của quan hệ song phương. Bên cạnh đó, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục là những nền tảng bền vững. Năm 2025, hơn 36.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia. Đến nay, hơn 160.000 người Việt Nam từng theo học tại các cơ sở giáo dục Australia. Giao lưu du lịch cũng phát triển mạnh, với gần 550.000 lượt khách Australia tới Việt Nam và khoảng 200.000 lượt khách Việt Nam tới Australia trong năm 2025.

Nếu bài phát biểu của Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng phác họa chặng đường phát triển của Việt Nam và những bước tiến của quan hệ hai nước bằng các số liệu cụ thể, thì Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Ben Franklin lại chọn một cách kể chuyện giàu hình ảnh.

Ông kể câu chuyện về Việt Nam hiện đại thông qua ba hình ảnh: một chiếc xô đựng đá, một cây cầu và một chiếc máy bay không người lái. Chiếc xô là câu chuyện của một gia đình Việt Nam vào năm 1984, khi một vật dụng bình thường được gửi từ nước ngoài về vẫn đủ giá trị để trở thành một khoản bảo đảm cho cuộc sống. Hai năm sau, Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới.

Theo ông Franklin, Đổi mới không chỉ làm thay đổi nền kinh tế mà còn thay đổi cách người Việt Nam hình dung về tương lai của chính mình.

Hình ảnh thứ hai là cầu Mỹ Thuận, công trình từng là dự án hỗ trợ phát triển lớn nhất của Australia tại Việt Nam. Cây cầu được khánh thành năm 2000 với sự tham gia của khoảng 1.500 người Việt Nam trong quá trình quy hoạch và xây dựng, đồng thời tạo cơ hội để nhiều kỹ sư Việt Nam được đào tạo chuyên sâu.

Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Ben Franklin phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Ông Franklin cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của một cây cầu không chỉ nằm ở bê tông hay kết cấu kỹ thuật, mà ở “những gì trở nên khả thi sau khi con người có thể đi qua cây cầu ấy.” Cầu Mỹ Thuận đã giúp kết nối các cộng đồng, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, tiếp cận giáo dục, y tế và mở ra những cơ hội phát triển mới. Công trình đồng thời trở thành một biểu tượng sớm của sự hợp tác và tin cậy giữa Việt Nam và Australia.

Hình ảnh thứ ba là những chiếc máy bay không người lái đang được thử nghiệm để vận chuyển máu, mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế tại Việt Nam.

Từ một chiếc xô từng là tài sản quý của một gia đình, tới cây cầu kết nối những vùng đất và ngày nay là công nghệ mới phục vụ y tế, ông Franklin cho rằng ba hình ảnh ấy phản ánh một hành trình lớn hơn - hành trình của những khả năng mới và những khát vọng không ngừng thay đổi của người Việt Nam.

Nhắc lại tên triển lãm “Đổi mới - Hành trình của những giấc mơ” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, ông Franklin cho rằng thước đo tiến bộ của một quốc gia không chỉ nằm ở những gì đã đạt được, mà còn ở “những điều người dân đã học cách tin rằng mình có thể làm được.”

Ông nhấn mạnh người Australia có thể tự hào rằng hai nước đã cùng nhau đi qua một phần của hành trình ấy. Quan hệ từng gắn với việc xây dựng cầu Mỹ Thuận nay đã phát triển thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, với các mối liên kết trải rộng từ giáo dục, thương mại tới an ninh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quan trọng hơn, theo ông Franklin, nền tảng của những mối liên kết ấy chính là quan hệ giữa con người với con người, trong đó cộng đồng người Australia gốc Việt tại New South Wales giữ vai trò đặc biệt.

Đây cũng là nội dung được Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh khi coi cộng đồng người Việt Nam tại Australia là một trong những tài sản quý giá của quan hệ song phương.

Qua nhiều thế hệ, người Việt ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội Australia và có những đóng góp tích cực trong khoa học, giáo dục, y tế, kinh doanh, tài chính và văn hóa.

Các trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt cũng ngày càng phát huy vai trò cầu nối trong nghiên cứu, chuyển giao tri thức, công nghệ, đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Có mặt tại lễ kỷ niệm, nghệ nhân bonsai Phạm Bảo Khánh Linh, một kiều bào đang sinh sống tại Sydney, cho biết những hình ảnh và câu chuyện về quá trình phát triển của Việt Nam khiến ông thêm xúc động và tự hào về quê hương.

Bà Iris Trân Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Australia-Việt Nam, cho biết cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi trước những bước phát triển mới của quan hệ hai nước, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo bà, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp

Trong khi đó, bà Ivy Phùng Nguyên Hương, lãnh đạo Văn phòng luật Sunrise Legal Associate, chia sẻ cảm giác tự hào khi được tham dự lễ Quốc khánh Việt Nam ngay giữa thành phố Sydney.

Dù đã sinh sống tại Australia nhiều năm, với bà, Việt Nam vẫn luôn là quê hương. Bà kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng bền chặt sẽ trở thành sợi dây để các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Australia tiếp tục gắn bó với nguồn cội.

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi tại Tòa nhà Quốc hội bang New South Wales, các đại biểu, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế đã cùng nâng ly chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp tới đất nước Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia./.

Mở ra tầm vóc mới cho hợp tác tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Australia Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia không chỉ củng cố tin cậy chính trị vững chắc mà còn đặt nền móng cho một mô hình hợp tác hiện đại, dựa trên tri thức và công nghệ cao.