Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Cao Bằng

Chiều 26/8, tại tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên lão thành, đồng thời trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; cùng lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khánh Trung, sinh năm 1930, vào Đảng từ năm 1948 (theo quy định với đảng viên cao niên được trao trước 2 năm), hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Hoàng Tung, Đảng bộ phường Thục Phán. Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp trao Huy hiệu và Giấy chứng nhận cho đồng chí.

Phát biểu chúc mừng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài của đồng chí Nguyễn Khánh Trung đối với sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đồng chí Nguyễn Khánh Trung luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân và sau khi nghỉ công tác vẫn tiếp tục nêu gương, đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Triệu Đình Lê, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng chúc mừng các cá nhân được trao Huân chương Độc lập hạng Ba. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Trung cùng các đồng chí được trao tặng phần thưởng cao quý, khẳng định đây là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh 96 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng của đồng chí Nguyễn Khánh Trung là minh chứng sống động cho một cuộc đời gắn bó với Đảng, với cách mạng, trải qua nhiều gian khó, hy sinh và cống hiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước./.

Trao tặng Huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi đảng tại tỉnh Hưng Yên Đại tướng cho biết Huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng sự cống hiến của mỗi cá nhân, là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.