Việt Nam-Kazakhstan chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa

Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi tiếp bà Aida Balayeva, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Kazakhstan với mức tăng trưởng 6,5% và quy mô nền kinh tế đạt 300 tỷ USD trong năm 2025. Mặc dù bối cảnh thế giới nhiều khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Kazakhstan vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 4,1%, đặc biệt nền kinh tế đã có sự chuyển hướng đa dạng hóa, không chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ mà đang phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ.

Chia sẻ về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng rất tốt, đạt trên 8% trong năm 2025 và 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đang tích cực cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Kazakhstan Aida Balayeva chia sẻ, Kazakhstan đã thông qua Hiến pháp mới, trong đó lần đầu tiên đưa vào khái niệm về văn hóa và đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Nhấn mạnh chính sách đối ngoại đa hướng, Phó Thủ tướng Aida Balayeva mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, thể thao, giáo dục đào tạo, điện ảnh và đặc biệt là du lịch.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam hiện đã trở thành điểm đến du lịch mới được du khách Kazakhstan ưu tiên lựa chọn hàng đầu, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam sẽ sang thăm và làm quen với thị trường du lịch nước này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Cộng hòa Kazakhstan Aida Balaeva. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia trong gần 35 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới trong chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Kazakhstan vào tháng 5/2025, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực lợi thế như đầu tư, giao thông, logistics, nông nghiệp, công nghệ và chuyển đổi số. Theo Phó Thủ tướng, thương mại song phương đang có tín hiệu rất tích cực khi tăng khoảng 37% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, coi đây là sức mạnh mềm và động lực mang tính quyết định cho sự phát triển của quốc gia. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và du lịch cũng là những điểm sáng cần tiếp tục thúc đẩy, nhất là khi lượng khách Kazakhstan đến Việt Nam trong năm 2025 đã đạt gần 200.000 lượt nhờ chính sách miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông. Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm 2027, hai nước thống nhất cần phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, trọng thể.

Đề cập đến chương trình biểu diễn nghệ thuật Ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam diễn ra vào tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng sự kiện sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa sâu sắc giá trị và bản sắc văn hóa Kazakhstan tới người dân Việt Nam./.

Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Kazakhstan Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê đã trình Quốc thư lên Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại quốc gia Trung Á này.

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