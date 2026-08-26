Phát huy hiệu quả Bộ học liệu Bình dân học vụ số trong ngành kiểm sát

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện “Bình dân học vụ số - Quốc hội số.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" là một gói giải pháp hoàn chỉnh: nội dung đã chuẩn hóa, mô hình tổ chức đã kiểm chứng, phương án nền tảng vận hành, cơ chế sát hạch và cấp chứng nhận, cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Cùng với việc chuyển giao Bộ học liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cam kết trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và phương thức đánh giá kết quả; phối hợp triển khai đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc chuyển giao bộ học liệu “Bình dân học vụ số” cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là hoạt động thiết thực lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giá trị của bộ học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi; nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của ngành kiểm sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức khai thác, phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực, hiệu quả hỗ trợ công tác chuyển đổi số của ngành; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của toàn ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật và làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu; góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” phát triển sâu rộng, thực chất, xây dựng ngành kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tiếp thu các định hướng của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương về đột phá phát triển nguồn nhân lực số, thời gian qua, ngành kiểm sát nhân dân đã chủ động, tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, công bằng, nghiêm minh./.

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