Việt Nam kêu gọi giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar

Ngày 30/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Hội nghị Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số khác ở Myanmar.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbok đã nêu bật tính cấp bách của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình, bền vững cho cuộc khủng hoảng nhân đạo và xung đột kéo dài tại Myanmar.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar Othman Hashim nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, kêu gọi tuân thủ và thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN nhằm chấm dứt bạo lực và mở đường cho hòa bình tại Myanmar.

Còn Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar Julie Bishop khẳng định sự cần thiết của một giải pháp chính trị toàn diện, đồng thời nêu bật tình hình nhân đạo nghiêm trọng mà người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số khác tại Myanmar đang phải đối mặt.

Phát biểu tại Hội nghị, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực, hậu quả thiên tai và khó khăn nhân đạo nhiều năm qua tại Myanmar, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, chấm dứt bạo lực và sớm tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững.

Đối với tình hình ở bang Rakhine, đại diện Việt Nam cho rằng cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bảo đảm người dân được hồi hương một cách an toàn, tự nguyện và bền vững, đồng thời duy trì hỗ trợ nhân đạo cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định mọi giải pháp cho khủng hoảng tại Myanmar cần bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân quốc gia này; nêu bật sự cần thiết của việc thực hiện hiệu quả Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, đánh giá cao vai trò của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar trong thúc đẩy tham vấn và đối thoại; kêu gọi tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ASEAN và Liên hợp quốc.

Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có các nỗ lực chung nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan tại Myanmar./.

Myanmar công bố lịch trình tổng tuyển cử theo nhiều giai đoạn Ngày 18/8, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử, với giai đoạn đầu diễn ra vào ngày 28/12 tới. Cuộc bầu cử được tiến hành theo nhiều giai đoạn.