Lễ cung nghinh đại tượng Phật bằng đồng tới chùa Đại Phước Việt Nam ở Myanmar

Sáng 31/10, tại thành phố Yangon (Myanmar), đã diễn ra Lễ cung nghinh đại tượng Phật Thích Ca (Gotama) bằng đồng ban phước lành từ cảng Thilawa về chùa Đại Phước Việt Nam ở quận New Dagon.

Lễ cung nghinh Đại tôn tượng Phật Thích Ca mang thông điệp “Từ bi, Hạnh phúc, Hữu nghị và Quốc thái dân an.”

Đây là tượng Phật ngồi bằng đồng ban phước lành, có chiều cao 5,7m và là pho tượng lớn nhất từ trước đến nay tại Myanmar được tôn thờ tại chùa Đại Phước Việt Nam.

Từ sáng sớm, hơn 300 tăng ni, Phật tử người Việt Nam và Myanmar cùng các cấp chính quyền sở tại cùng xuất phát ra bến cảng Thilawa, Yangon. Chương trình lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Phật giáo và quốc ca hai nước.

Về phía Myanmar, có sự hiện diện của Ngài Tam tạng VII; Ngài Tam tạng XVI; Ngài Vicitta cùng chư Đức Ngài các chùa và những Phật tử địa phương.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ Lý Quốc Tuấn và phu nhân, Trưởng Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Myanmar Đào Văn Duy cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Myanmar.

Đại đức Thích Thiện Ngọc - Trụ trì chùa Đại Phước, Trưởng Ban tổ chức buổi lễ cùng các tăng ni, Phật tử và các đại biểu cung nghinh đại tượng Phật diễu hành trên hành trình 50km từ bến cảng Thilawa qua các tuyến đường lớn trong thành phố Yangon về chùa Đại Phước.

Lộ trình đoàn diễu hành qua Đại bảo tháp Vàng Shwedagon; chùa Đức Ngài Tăng thống, Đức Ngài và các cán bộ quận trang nghiêm cung đón đại tôn tượng Phật. Ở điểm tiếp theo, chùa Ngài Tam tạng VII, chư Tăng, Phật tử, các cán bộ quận và khu vực trang nghiêm chờ đón Đức Thế tôn.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục lộ trình hướng về chùa Đại Phước. Trên đường cung nghinh về chùa, rất nhiều người dân, Phật tử đón chờ, bày tỏ lòng tôn kính và đảnh lễ Đại tôn tượng Phật Thích Ca.

Ở quận New Dagon, cán bộ các cấp cũng như người dân địa phương hai bên đường đều hoan hỷ trang nghiêm cung đón kim thân Tôn tượng về chùa Đại Phước. Sau khi cung rước vào chùa, đại chúng chụp hình lưu lại lịch sử trân quý, hiếm có này.

Khép lại chương trình, xe nâng cung nghinh Đại tôn tượng Phật lên tầng một Đại hùng bảo điện chùa Đại Phước để tôn thờ. Đây là buổi lễ cung nghinh Đại tôn tượng Phật Thích Ca mang dấu ấn lịch sử chưa từng có tại Myanmar.

Chùa Đại Phước là ngôi chùa mang đậm nét văn hóa Việt Nam được xây dựng tại Myanmar. Chùa được khởi công từ năm 2016 với kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và Phật giáo Nguyên thủy Theravāda, được thiết kế với chính điện, tăng xá và nhiều công trình phụ khác.

Đây không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn là biểu tượng kết nối tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Myanmar./.

Đại đức Thích Thiện Ngọc, Trụ trì chùa Đại Phước dẫn đầu đoàn rước đại tượng Phật Thích Ca tiến vào chùa. (Ảnh: TTXVN phát)

