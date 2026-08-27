Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 26/8, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tại trụ sở Chính phủ Nga. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nga đã đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới với Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Đông Nam Á. Hai nước có bề dày lịch sử, tình cảm hữu nghị và độ tin cậy chính trị cao không ngừng được củng cố và phát huy trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đánh giá cao những bước phát triển thực chất trong quan hệ song phương, đặc biệt, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực. Theo ông, cơ chế này đã chứng minh tính hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều.

Hướng tới Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Phó Thủ tướng Nga đề xuất hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng, nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất được hai bên thảo luận là sự phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch. Phó Thủ tướng Chernyshenko và Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng ghi nhận đà phát triển rất tích cực ở cả hai chiều.

Đối với chiều khách từ Nga đến Việt Nam, lượng du khách đã tăng gần gấp đôi. Nếu năm 2025 Việt Nam đón 690 nghìn lượt du khách Nga, thì chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2026, con số này đã đạt 863 nghìn lượt, cao hơn gấp rưỡi so với tổng số của cả năm trước.

Hai bên cho rằng số liệu này phản ánh rõ nét sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam đối với du khách Nga. Ở chiều ngược lại, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này có được nhờ nỗ lực chung trong việc mở rộng kết nối hàng không. Hiện tại, hai bên đã phối hợp khai thác thành công 31 chuyến bay trên 15 đường bay kết nối đến nhiều thành phố khác nhau, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay trong thời gian tới.

Bày tỏ nhất trí cao với những chia sẻ và định hướng của Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như chính trị, năng lượng, dầu khí, mà còn mở rộng sang khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Phó Thủ tướng Nga đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới với Việt Nam Phát biểu tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Đông Nam Á.

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