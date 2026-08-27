Việt Nam kêu gọi giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột

Trong các ngày 25-26/8, tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Lương thực dưới làn đạn: Vai trò của Hội đồng Bảo an trong giảm thiểu các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tại chỗ,” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen (nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an từ tháng 8/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự và phát biểu tại phiên họp này có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Quyền Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Carl Skau, Giám đốc điều hành tổ chức Hành động chống nạn đói (Action Against Hunger) Perrine Benoist, cùng đại diện cấp cao từ hơn 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu.

Tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký Guterres cảnh báo các hệ thống lương thực thiết yếu cùng sinh kế của người dân đang bị đe doạ nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới, từ Dải Gaza, Haiti đến Myanmar, Sudan và Ukraine; nhấn mạnh hoà bình là sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay từ đầu để phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa xung đột và nạn đói, thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2417 (2018) vốn lên án việc sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh và việc cản trở tiếp cận nhân đạo.

Đại diện các nước và tổ chức quốc tế cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn ngừa xung đột, bảo vệ dân thường và bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, không bị cản trở.

Trong phát biểu, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng rõ nét giữa xung đột và nạn đói khi xung đột là nguyên nhân hàng đầu gây mất an ninh lương thực, trong khi mất an ninh lương thực lại là một gốc rễ của xung đột.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh là quốc gia từng đi lên từ những khó khăn của chiến tranh và đói nghèo để trở thành một đất nước hoà bình và xuất khẩu lương thực, Việt Nam tái khẳng định cam kết đầy đủ đối với Nghị quyết 2417 (2018) và đưa ra 3 nhóm khuyến nghị gồm:

(1) Có cách tiếp cận toàn diện nhằm xử lý tận gốc các nguyên nhân của xung đột, trong đó có mất an ninh lương thực, phát huy đầy đủ các công cụ cảnh báo sớm và ngăn ngừa của Nghị quyết 2417, tận dụng hệ thống Liên hợp quốc để nhận diện và xử lý sớm các nguy cơ đối với hệ thống lương thực với phương châm "phòng hơn chống";

(2) Các bên xung đột phải tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các đối tượng thiết yếu cho sự sống còn của dân thường theo Nghị quyết 2573 (2021) của Hội đồng Bảo an, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, chấm dứt việc sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh;

(3) Tăng cường đầu tư cho các hệ thống lương thực tự cường, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ tri thức cho các nước dễ bị tổn thương và phụ thuộc nhập khẩu lương thực, dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương cản trở khả năng bảo đảm an ninh lương thực của các quốc gia.

Chia sẻ kinh nghiệm khu vực, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nêu bật vai trò của Khuôn khổ An ninh lương thực tổng hợp ASEAN (AIFS) và Kho gạo dự trữ khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) trong nâng cao năng lực ứng phó với bất ổn về chuỗi cung ứng, cũng như khẳng định sự ủng hộ đối với hợp tác Nam-Nam nhằm nâng cao khả năng tự cường về lương thực giữa các nước đang phát triển.

Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về “Lương thực dưới làn đạn: Vai trò của Hội đồng Bảo an trong giảm thiểu các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tại chỗ” là sự kiện điểm nhấn trong tháng Chủ tịch của Đan Mạch.

Phiên thảo này luận nhằm tiếp tục khẳng định mối liên hệ giữa xung đột và an ninh lương thực như đã được khẳng định tại Nghị quyết 2417 (2018) của Hội đồng Bảo an, thúc đẩy các khuôn khổ, cách tiếp cận giải quyết hiệu quả, bền vững vấn đề này./.

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