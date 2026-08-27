Việt Nam-LHQ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Sáng 27/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã có buổi tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau đánh giá toàn diện kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận sâu sắc về định hướng hợp tác giai đoạn mới 2026-2031 nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đánh giá về chặng đường hợp tác đã qua, hai bên bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được, khẳng định mối quan hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ngày càng hiệu quả, thực chất và có chiều sâu. Các chương trình phối hợp mang tính chiến lược, gắn trực tiếp với các ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông qua hợp tác, Học viện đã cập nhật các chuẩn mực quốc tế, tiếp cận tri thức mới về quyền trẻ em, phát triển xã hội và quản trị công hiện đại, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách.

Nhiều sáng kiến thiết thực đã được lồng ghép hiệu quả, tiêu biểu là việc đưa nội dung quyền trẻ em vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời thúc đẩy các phương pháp quản lý tiên tiến như Quản lý dựa trên kết quả (RBM).

Các dự án nghiên cứu chung giữa hai bên đã công bố nhiều sản phẩm tri thức có giá trị thực tiễn cao, nổi bật là báo cáo "50 năm thành tựu của Việt Nam về trẻ em và triển vọng tương lai," đóng góp quan trọng vào việc hoạch định các chính sách lấy trẻ em làm trung tâm và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình khẳng định Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là một trong những ưu tiên chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Quan điểm xuyên suốt được khẳng định nhất quán là: trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển con người, là chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ đối tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và mong muốn tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, dư địa hợp tác trong giai đoạn mới.

Học viện cam kết đồng hành cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, hướng tới cách tiếp cận toàn diện, nhân văn và dựa trên bằng chứng vững chắc, đặc biệt đối với các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương.

Phân tích sâu sắc về tầm nhìn phát triển, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định đầu tư cho trẻ em thực chất chính là đầu tư cho hiện tại và tương lai của chính quốc gia.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các khoản đầu tư mang tính tích hợp và toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật "cứng" với các hạ tầng dịch vụ xã hội "mềm" như giáo dục, dinh dưỡng và an toàn trực tuyến.

Theo bà Pauline Tamesis, đây là thời điểm bản lề vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trên lộ trình hướng tới Chương trình nghị sự 2030, và một hệ thống đầu tư đồng bộ cho trẻ em sẽ giúp đào tạo nên những thế hệ tương lai khỏe mạnh, trí tuệ, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển hiện đại và bền vững của đất nước.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chia sẻ về vai trò đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự ưu tiên đặc biệt mà Đảng, Chính phủ Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dành cho sự nghiệp phát triển trẻ em.

Bà khẳng định Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật ở mức cao nhất, kết nối các chuyên gia quốc tế hàng đầu để hỗ trợ Học viện trong công tác nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách và xây dựng một hệ sinh thái quản trị công bằng.

Hướng tới giai đoạn mới, bà Silvia Danailov kỳ vọng hai bên sẽ tích cực chuẩn bị các nội dung chuyên môn cần thiết để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn mới, đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và lâu dài.

Nhằm đưa quan hệ đối tác phát triển lên một tầm cao mới, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã thảo luận, thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2031 với nhiều nội dung mang tính chiến lược. Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em trong bối cảnh phát triển mới, tập trung vào các vấn đề thực tiễn như tác động của đổi mới mô hình tăng trưởng, đô thị hóa, di cư và biến đổi khí hậu đối với trẻ em và gia đình.

Đồng thời, công tác hoàn thiện thể chế bảo vệ trẻ em trong nền kinh tế số, quản trị rủi ro trên không gian mạng và đánh giá dài hạn năng lực cung ứng dịch vụ xã hội giai đoạn 2030-2045 cũng sẽ được hai bên đặc biệt chú trọng. Nội dung quyền trẻ em sẽ tiếp tục được lồng ghép sâu rộng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thông qua các học liệu chuyên biệt về hoạch định chính sách công, quản lý dựa trên kết quả, phân tích chính sách dựa trên dữ liệu và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Bên cạnh công tác đào tạo, hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm khoa học thường niên nhằm chia sẻ tri thức mới, hỗ trợ xây dựng báo cáo kiến nghị chính sách mang tính bao trùm.

Để triển khai ngay các định hướng này từ năm 2026, hai bên đã thống nhất các hoạt động cụ thể, bao gồm dự án nghiên cứu "Phát triển bằng chứng và tư vấn chính sách về quyền trẻ em và phát triển bao trùm;" hoạt động bồi dưỡng "Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý địa phương về quyền trẻ em" nhằm kịp thời trang bị kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ cơ sở./.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-UNICEF vì sự phát triển của trẻ em Việt Nam Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em và luôn xác định "trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai" coi trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu, là nguồn nhân lực quyết định tương lai đất nước.

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