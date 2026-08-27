Điện mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Moldova

Ngày 27/8/2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Moldova (27/8/1991-27/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Maia Sandu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Vasile Tofan; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Igor Grosu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Mihai Popşoi./.

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Indonesia.