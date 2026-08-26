Trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng

Tối 26/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Commandeur của Nhà nước Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp.

Thừa ủy quyền của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trân trọng trao tặng phần thưởng cao quý này cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước Pháp đối với Đại sứ Đinh Toàn Thắng về sự nghiệp ngoại giao xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã dành phần lớn sự nghiệp ngoại giao của mình để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Điểm lại hành trình ngoại giao hơn 30 năm gắn bó mật thiết với nước Pháp, Đại sứ Olivier Brochet cho biết Đại sứ Đinh Toàn Thắng là một "trường hợp đặc biệt" khi đã trải qua 4 nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris.

Ông bắt đầu từ vị trí Tùy viên vào năm 1995, sau đó là Bí thư thứ hai (2001-2005), Tham tán Công sứ, Công sứ (2010-2014) và kết thúc bằng nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền (2021-2025).

Trong nhiệm kỳ Đại sứ từ năm 2021-2025, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã có những đóng góp mang tính quyết định đưa quan hệ song phương phát triển vượt bậc.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Vượt qua những thử thách cam go của đại dịch COVID-19 với tinh thần đoàn kết y tế giữa hai quốc gia, Đại sứ đã tích cực duy trì và thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị cấp cao, như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11/2021), và đặc biệt là chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10/2024), đánh dấu mốc lịch sử khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng ghi nhận dấu mốc trong quan hệ hai nước với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025.

Bày tỏ niềm xúc động khi nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hòa Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Pháp, Đại sứ Olivier Brochet cùng gia đình, bạn bè và toàn thể các đồng nghiệp Việt Nam và Pháp.

Đại sứ nhấn mạnh việc cống hiến, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Pháp vừa là động cơ vừa là mục tiêu lớn lao xuyên suốt chặng đường sự nghiệp phục vụ đất nước của ông.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự tin tưởng tương lai của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa./.

Hai nhà khoa học Pháp gốc Việt nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh Việc trao tặng Huân chương cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào cho cộng đồng khoa học Việt Nam.