Việt Nam-Singapore: Biến ý chí thành hành động, mở ra kỷ nguyên hợp tác thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là một dấu mốc lịch sử, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực đang chuyển dịch nhanh chóng, chuyến thăm không chỉ củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất mà còn hiện thực hóa các thỏa thuận thành những kết quả đột phá cụ thể về công nghệ, quản trị quốc gia và giáo dục-đào tạo.

Đây là bước đi vững chắc nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho sự phát triển thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Từ cơ chế đối thoại đảng đến tầm nhìn chiến lược toàn diện

Ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm trước hết nằm ở tính chất mang tính tiên phong trong quan hệ đối ngoại. Đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp cao với Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Trong cuộc trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Singapore đã thể hiện sự trọng thị, coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và với cá nhân đồng chí Trần Cẩm Tú qua chương trình và những cuộc gặp gỡ ở các cấp cao nhất. Cuộc Đối thoại Chiến lược diễn ra rất tốt đẹp và ngoài những nội dung trao đổi, hai bên đã ký các văn kiện quan trọng…. Qua những hoạt động và chuyến thăm như vậy, hai bên đã khẳng định sự coi trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và cụ thể hóa về hợp tác để triển khai những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước mà mới đây nhất là qua chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Singapore.”

Kết luận cuộc họp Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất không chỉ dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao, mà đã đặt ra những định hướng lớn, thực chất về nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng trong thời đại mới.

Sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển giữa hai Đảng cầm quyền chính là nền tảng vững chắc nhất để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu.

Đột phá chiến lược từ kết nối công nghệ thế hệ mới

Điểm nhấn mang tính đột phá và định hình tương lai trong chuyến thăm lần này là việc hai bên chính thức thông qua Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối Công nghệ với tầm nhìn dài hạn. Đây là một bước nhảy vọt về chất với tầm nhìn chung biến hai nước thành những đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu khu vực, trong đó hai quốc gia trở nên tự cường hơn về công nghệ thông qua hợp tác và kết nối.

Đánh giá về tầm vóc của bước đi này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Thứ nhất là hai bên nhất trí sẽ cùng trao đổi và có hợp tác trong các lĩnh vực rất quan trọng hiện nay đối với cả hai nước, như về bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, các ngành công nghệ mới, trong đó có cả trí tuệ nhân tạo (AI). Và điều quan trọng không kém đó là mô hình và hình thức hợp tác, thúc đẩy sự kết hợp giữa 3 nhà: nhà nước, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp ở mỗi nước, nhưng đồng thời lại kết nối giữa các chủ thể này của cả hai nước với nhau, trong đó qua thỏa thuận cũng như trong trao đổi thì hai bên cũng nhất trí về những kế hoạch và biện pháp cụ thể để theo dõi và triển khai thực hiện những thỏa thuận đã ký cả bằng văn bản cũng như là đạt được qua quá trình trao đổi của đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn."

Định hướng này cho thấy Việt Nam và Singapore không còn dừng lại ở quan hệ thu hút vốn đầu tư truyền thống, mà đang tiến tới sự hợp tác bình đẳng, cùng sáng tạo và cùng làm chủ những công nghệ lõi của tương lai.

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Trụ cột của sự phát triển bền vững

Bên cạnh công nghệ, hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được khẳng định là trụ cột cốt lõi, mang tính bền vững của mối quan hệ song phương. Hai bên nhất trí hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết trong trao đổi về vấn đề này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với lãnh đạo của bạn, hai bên cũng nhất trí về rất nhiều vấn đề lớn phù hợp, cụ thể như việc Singapore sẽ cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, để Việt Nam có thể nâng cao chất lượng của những cơ sở, học viện đào tạo về quản lý hành chính công...

Bên cạnh đó, Singapore sẵn sàng kết nối các trường đại học hàng đầu của nước này, như trường Đại học Quốc gia Singapore, trường Đại học Công nghệ Singapore với các trường đại học của Việt Nam.

Phía bạn cũng sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để đưa những chương trình đào tạo về cán bộ phù hợp với điều kiện của các địa phương trong nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa qua có cải cách, đổi mới, sắp xếp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Với hệ thống quản trị công hiệu quả và minh bạch bậc nhất thế giới, Singapore sẽ tiếp tục là môi trường thực tiễn quý báu để các nhà quản lý Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực điều hành và thích ứng linh hoạt trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.

Cộng hưởng thế năng để vươn tầm quốc tế

Dưới góc nhìn của chuyên gia, sự kết hợp giữa Việt Nam và Singapore mang một tính chất cộng hưởng đặc biệt, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho cả khu vực Đông Nam Á.

Phân tích về tiềm năng và lộ trình triển khai các kết quả đạt được sau chuyến thăm, Giáo sư Vũ Minh Khương (trường Chính sách Công Lý Quang Diệu) nhận định: “Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore hứa hẹn những tiềm năng tạo ra giá trị vô cùng lớn, bởi Việt Nam có tiềm năng, thế năng, động năng lớn và tài năng dồi dào, trong khi Singapore có kinh nghiệm quản trị và đã thành công trong việc tiến nhanh từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất. Cho nên các chuyên gia đánh giá sự cộng hưởng giữa hai quốc gia trong thời gian tới sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc, tăng vị thế quốc tế của cả hai nước, đồng thời gia cường sức chống chịu trước những biến động thế giới ngày càng phức tạp.”

Giáo sư đề xuất nên lập tổ công tác đặc nhiệm gồm cả các thành viên của Chính phủ, tức là những người làm chính sách, các doanh nghiệp và các chuyên gia để khai thác tối đa lợi thế và những nền tảng mà cuộc đối thoại chiến lược này đặt ra, hằng tháng có đánh giá, báo cáo và hằng năm có tổng kết cho hai Đảng, hai Chính phủ để nắm được.

Những định hướng và kết quả vừa đạt được qua chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt ra yêu cầu cấp thiết về tinh thần hành động quyết liệt, liên tục và đồng bộ ở mọi cấp.

Kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực hợp tác không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao vị thế của mỗi quốc gia, mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh, kinh tế khu vực.

Từ những viên gạch vững chắc vừa được đặt ra tại Singapore, kỷ nguyên hợp tác thế hệ mới giữa hai nước đã mở ra./.

Một số nội dung quan trọng trong Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore Trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.