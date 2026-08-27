Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 27/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên: Nguyễn Thanh Mậu (thôn Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh) và Đỗ Việt Hưng (thôn Lôi Châu, xã Trung Kênh) tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Mậu, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết đợt mùng 2/9 này, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 9.595 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng các loại; đặc biệt, có 2 đồng chí vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của các đồng chí đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện trọn đời và giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Mậu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Mậu, Huy hiệu hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đời gắn bó, chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Điều rất đáng quý là sau khi nghỉ hưu, trở về với quê hương, đồng chí Nguyễn Thanh Mậu tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Hội Cựu chiến binh và các hoạt động tại địa phương; luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, sống gương mẫu, nghĩa tình, gần gũi với nhân dân và có trách nhiệm với công việc chung.

Những tấm gương như đồng chí đảng viên lão thành Nguyễn Thanh Mậu chính là nguồn động viên tinh thần quý báu, nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải sống, làm việc và dấn thân cống hiến xứng đáng với sự hi sinh, phấn đấu và trao truyền của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Mậu là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tân Xuyên, Đảng bộ xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, có tuổi đời gần 100 tuổi và 80 năm tuổi Đảng.

Năm 1946, đồng chí Nguyễn Thanh Mậu đã tham gia lực lượng tự vệ tại phố Chũ; sau đó nhập ngũ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong Quân đội.

Năm 1958, đồng chí xuất ngũ về quê và giữ chức vụ Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang. Năm 1965, đồng chí tiếp tục tái ngũ và giữ các chức vụ: Chính trị viên, trợ lý phụ trách công tác dân địch vận thuộc Tỉnh đội Hà Bắc; Thị ủy viên chính trị viên trưởng thị đội Bắc Giang; cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Bắc.

Quang cảnh lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Mậu, Đảng viên Thôn Tân Xuyên, Đảng Bộ xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sau khi nghỉ hưu, từ năm 1981-2001, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại Đảng ủy xã, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; góp phần củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Những đóng góp của đảng viên Nguyễn Thanh Mậu được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Cũng trong sáng 27/8, tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Việt Hưng (sinh năm 1928 tại thôn Lôi Châu).

Đảng viên Đỗ Việt Hưng vào Đảng năm 1948, hiện là đảng viên Chi bộ thôn Lôi Châu, Đảng bộ xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí có quá trình công tác và cống hiến lâu dài trong sự nghiệp cách mạng, quân đội và lực lượng Công an vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng.

Nghỉ hưu từ năm 1987, đồng chí tiếp tục sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Lôi Châu. Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30-75 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, đảng viên cao tuổi Đảng. Đó vừa là tình cảm, đạo lý, vừa là trách nhiệm chính trị đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, đất nước và nhân dân...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên lão thành tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã gắn Huy hiệu và trao chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Thủy (97 tuổi, xã Thọ Long); đảng viên Nguyễn Xuân Trớc (99 tuổi, phường Hạc Thành) và đảng viên Trịnh Khắc Thuần (99 tuổi, phường Hạc Thành).

Phát biểu tại lễ trao tặng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng các đảng viên lão thành đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí đảng viên lão thành; mong các đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu và hướng tới những phần thưởng cao quý hơn như Huy hiệu 85 năm, 90 năm tuổi Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của Tổ quốc.

Với gần 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, các đảng viên lão thành đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước.

Điển hình như: Đảng viên Lê Thị Thủy từng là Bí thư phụ nữ cứu quốc xã Công Lý, xã Thọ Long của huyện Thọ Xuân cũ. Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bà đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và các phong trào cứu quốc tại địa phương.

Trong quá trình công tác, bà Lê Thị Thủy luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân. Hiện bà vẫn đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Trung Thôn, Đảng bộ xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Tương tự, đảng viên Trịnh Khắc Thuần, từng trải qua nhiều vị trí công tác như Bí thư thanh niên cứu quốc xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc cũ); Trung đội trưởng, Trinh sát, Chi ủy viên Đại đội 20, Đại đoàn 304; Bí thư chi bộ Đại đội 20, Sư đoàn 304; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Phó sư đoàn trưởng về chính trị, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 442, Quân khu 4...

Trong quá trình công tác, đồng chí Trịnh Khắc Thuần được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến công hạng 2; Huân chương Quân công hạng 2; 3 Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng 1, 2, 3; Huân chương chiến thắng hạng 2, 3...

Hiện đồng chí đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Đông Sơn 2, Đảng bộ phường Hạc Thành và tiếp tục nêu gương, đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Thay mặt các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Khắc Thuần cho biết ông rất xúc động, tự hào và biết ơn khi nhận được phần thưởng cao quý của Đảng.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông tiếp tục giữ vững niềm tin với Đảng, tích cực đóng góp, xây dựng địa phương ngày càng phát triển cũng như sống gương mẫu để con cháu noi theo./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đà Nẵng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Minh (sinh năm 1930); Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1928) và Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn, sinh năm 1927).