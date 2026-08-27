Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Qualcomm

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Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam-Lào năm 2026
Việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 cơ bản đạt mục tiêu, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tiếp tục củng cố quan hệ Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Qualcomm mở rộng đầu tư ở Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G/6G, trung tâm dữ liệu.
Trao giải cho các Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026
Hội thi là hoạt động chuyên môn của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần tuyên truyền, học tập quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
Chăm lo các đảng viên lão thành bằng sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm chính trị
Đảng và Nhà nước trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành, ghi nhận công lao và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước.
Thủ tướng gửi thư khen lực lượng công an triệt phá đường dây buôn lậu kim cương
Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cơ sở pháp lý triển khai Luật Phát triển đô thị
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử
Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet
Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ các nước ASEAN
Chiều 27/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học mới phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đột phá về giáo dục và đào tạo đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm thích đáng của các đồng chí ở địa phương.
Tạo hành lang phát triển giao thông đường thủy hiện đại, an toàn
Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) hướng tới phát triển hệ thống giao thông đường thủy xanh, thông minh, an toàn và hội nhập quốc tế, giảm thủ tục hành chính.
Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện Nepal sau lũ quét và sạt lở.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành
Lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra tại Bắc Ninh và Thanh Hóa, tôn vinh những đảng viên lão thành có đóng góp xuất sắc suốt đời cống hiến.
Tháo gỡ điểm nghẽn trong lĩnh vực công nghiệp-thương mại, bảo vệ người tiêu dùng
Sáng 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đà Nẵng
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Minh (sinh năm 1930); Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1928) và Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn, sinh năm 1927).
Việt Nam kêu gọi giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột
Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh mối liên hệ giữa xung đột và nạn đói khi xung đột là nguyên nhân hàng đầu gây mất an ninh lương thực, trong khi mất an ninh lương thực lại là một gốc rễ của xung đột.
Việt Nam-LHQ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em
Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là một trong những ưu tiên chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam; trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển con người, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Bế mạc Chương trình Lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng các chuyên đề thảo luận của VLP đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.
Điện mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Moldova
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Moldova nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Moldova.
Lễ giới thiệu sách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường
Sáng 27/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ giới thiệu sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường
Cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường.
Hình ảnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ở Đà Nẵng
Sáng 27/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại Đà Nẵng.
Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới với Việt Nam
Ngày 26/8, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, theo đó, phía Nga đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới với Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị triển khai năm học 2026-2027
Sáng 27/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai năm học 2026-2027
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho chặng đường mới.
Phấn đấu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu và cơ hội phát triển
Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân.
Việt Nam-Singapore: Biến ý chí thành hành động, mở ra kỷ nguyên hợp tác thế hệ mới
Chuyến thăm Singapore của đồng chí Trần Cẩm Tú không chỉ củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất mà còn hiện thực hóa các thỏa thuận thành những kết quả đột phá cụ thể.
Phó Thủ tướng Nga đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới với Việt Nam
Phát biểu tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Đông Nam Á.
Trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng
Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước Pháp đối với Đại sứ Đinh Toàn Thắng về sự nghiệp ngoại giao xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chia sẻ các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam và hợp tác quốc tế trong thể thao.