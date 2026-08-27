Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Qualcomm

Sáng 27/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #ông Cristiano Amon #Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm #Việt Nam-Hoa Kỳ #NQ 59-bt TP. Hà Nội
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