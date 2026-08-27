Cà Mau xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự, củng cố thế trận quốc phòng

Chiều 27/8, tại phường Tân Thành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công Dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau hiện hữu được xây dựng từ năm 1986 và đưa vào sử dụng năm 1989. Qua gần 36 năm khai thác, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, cải tạo và nâng cấp, đến nay, nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng. Công năng sử dụng không còn phù hợp để lắp đặt các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trước thực tiễn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau khẩn trương lập, thẩm định hồ sơ Dự án xây dựng Trụ sở mới theo quy định của pháp luật.

Tổng thể dự án được quy hoạch đồng bộ, liên hoàn, chính quy và hiện đại; không chỉ đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt mà còn bảo đảm không gian kết nối linh hoạt, thông suốt, phục vụ đắc lực nhiệm vụ tác chiến, chỉ huy và điều hành.

Cụ thể, dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 7,1ha, quy mô 27 hạng mục công trình gồm Trung tâm Sở chỉ huy; nhà ở, nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và doanh cụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Thời hạn sử dụng theo thiết kế của các công trình chính từ 50-75 năm. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 400 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến từ nay đến năm 2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, dự án được khởi công vào thời điểm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, hướng tới chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đây là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị rất lớn đối với Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dự án được triển khai mở ra bước phát triển mới trong việc xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh; góp phần xây dựng môi trường công tác chính quy, hiện đại.

Khi hoàn thành, công trình sẽ cải thiện toàn diện điều kiện công tác và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ; nâng cao năng lực quân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt trong công tác tham mưu, chỉ huy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp xử trí các tình huống phát sinh.

Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và an ninh địa bàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đối với lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 7,1ha, quy mô gồm 27 hạng mục công trình. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chỉ rõ, Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, Cà Mau luôn xác định, phát triển kinh tế-xã hội phải gắn liền với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức chính quy.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện dự án đúng quy định, tiến độ và chất lượng./.

Cà Mau cần bứt phá tăng trưởng hai con số từ kinh tế biển và năng lượng Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% từ kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển bền vững và đột phá.