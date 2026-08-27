Chăm lo các đảng viên lão thành bằng sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm chính trị

Ngày 27/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành gồm: Hoàng Minh Khoa (thôn Nà Lình, xã Quốc Việt); Nguyễn Thuận An (khối 8, phường Tam Thanh) và Hoàng Hai (thôn Quán Bầu, xã Chi Lăng).

Đảng viên Hoàng Minh Khoa, sinh ngày 14/3/1929, quê quán xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn; kết nạp vào Đảng ngày 1/5/1948; ngày chính thức: 24/04/1949.

Đảng viên Nguyễn Thuận An, sinh ngày 5/10/1930, quê quán xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng; được kết nạp vào Đảng ngày 9/8/1948, chính thức ngày 9/10/1948.

Đồng chí Hoàng Hai, sinh ngày 12/6/1928, quê quán xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; được kết nạp vào Đảng ngày 1/7/1948, chính thức ngày 1/12/1948. (Theo quy định các đảng viên cao niên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trước 2 năm so với ngày kết nạp Đảng).​

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Hai. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 2/9 đều được kết nạp Đảng từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dù ở cương vị, lĩnh vực công tác và hoàn cảnh khác nhau, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị của người đảng viên, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp này và khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, chiến đấu, cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của chi bộ, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đại tướng bày tỏ tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành trong suốt chặng đường cách mạng, mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; truyền dạy truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, lan tỏa lối sống mẫu mực trong gia đình và cộng đồng; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nêu cao trách nhiệm của người đảng viên, góp phần củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí. Đây không chỉ là tình cảm, sự tri ân mà còn là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đối với những cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cùng ngày, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên lão thành. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh trân trọng trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên: Nguyễn Khắc Đình, Ngô Văn Nga, Trần Thị Hường, Dương Minh Dân, Nguyễn Ngọc Kính (Đảng bộ Phường Nam Định); Hà Văn Vũ (Đảng bộ Phường Mỹ Lộc); Nguyễn Thanh Bình (Đảng bộ Xã Quỹ Nhất) và Nguyễn Thị Chủy (Đảng bộ Xã Nam Xang).

Đồng chí nêu rõ Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đồng chí đảng viên đã dành phần lớn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Các đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay là lớp đảng viên trưởng thành trong những năm tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh dân tộc đứng trước muôn vàn khó khăn và thử thách.

Có thể khẳng định 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường đặc biệt vẻ vang. Đó không chỉ là dấu mốc về thời gian, mà là minh chứng sinh động cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; cho bản lĩnh chính trị, tinh thần cống hiến và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp cùng các đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Trong giai đoạn mới, chúng ta càng phải trân trọng giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm và phẩm chất cách mạng mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng. Các đồng chí đảng viên lão thành là những tấm gương quý báu đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các đồng chí đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí.

Tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những tấm gương, câu chuyện về cuộc đời và sự cống hiến của các thế hệ đi trước để giáo dục lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; trong đó 8 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Nam Định, phường Mỹ Lộc, xã Quỹ Nhất và xã Nam Xang tham dự buổi lễ trao Huy hiệu tập trung. Do tuổi cao, sức khỏe và điều kiện đi lại, 12 đồng chí còn lại được đại diện Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đến gia đình trao tặng trước ngày 1/9/2026./.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành Lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra tại Bắc Ninh và Thanh Hóa, tôn vinh những đảng viên lão thành có đóng góp xuất sắc suốt đời cống hiến.

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