Thủ tướng gửi thư khen lực lượng công an triệt phá đường dây buôn lậu kim cương

Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư khen của Thủ tướng Chính phủ:

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới./."

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ.

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