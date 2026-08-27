Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Qualcomm mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ), nhân dịp ông Amon thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ổn định, tích cực và ngày càng thực chất của quan hệ song phương, nhất là kể từ khi hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững và hội nhập, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, ưu tiên thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đến đầu tư, nghiên cứu, phát triển và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh ông Cristiano Amon trở lại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, trong đó có việc thiết lập Trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và VinSmart.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của Tập đoàn tại châu Á theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm R&D quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn; cho rằng điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G/6G, trung tâm dữ liệu và các công nghệ kết nối thế hệ mới; tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Ông Cristiano Amon cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết thực hiện chuyến thăm quan trọng này trong bối cảnh Tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược phát triển các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và điện toán kết nối, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm cũng như những chủ trương, chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền kinh tế dựa ngày càng nhiều hơn vào tri thức và công nghệ cao; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian vừa qua; cho rằng những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế số có vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực.

Ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của Tập đoàn trên toàn cầu.

Với hơn 100 tỷ USD đã đầu tư cho R&D trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam; tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới; đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Qualcomm Sáng 27/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)

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