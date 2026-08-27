Đưa lượng khách quốc tế đến khu vực CLMV đạt tăng trưởng hai con số

Ngày 27/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 8. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon; Bộ trưởng Liên bang Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar Maung Myint và Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trải qua tám kỳ hội nghị kể từ khi bốn nước ký Tuyên bố chung đầu tiên vào năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Hội chợ ITE-HCMC, cơ chế hợp tác du lịch CLMV không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu. Đây đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác tiểu vùng có bề dày, tính kế thừa và hiệu quả cao trong lĩnh vực du lịch khu vực sông Mê Kông.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, hội nghị lần này tiếp tục thể hiện tính bền vững, giá trị thực tiễn của cơ chế hợp tác du lịch bốn nước; đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì đối thoại, tăng cường liên kết và chuyển các cam kết thành chương trình hành động cụ thể, góp phần thúc đẩy du lịch mỗi nước cũng như toàn khu vực.

Các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hợp tác kể từ Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11 với chủ đề "Hữu nghị và Đoàn kết vì một Cộng đồng kiên cường và thịnh vượng" cùng Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 7, được tổ chức tại Yangon, Myanmar vào tháng 11/2024.

Kết quả triển khai các chương trình hành động cho thấy, du lịch bốn nước có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, khu vực CLMV đón 32,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,6% so với năm 2024; doanh thu du lịch đạt khoảng 45,8 tỷ USD. Khách du lịch nội khối đạt 3,3 triệu lượt, chiếm khoảng 9,6% tổng lượng khách quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bốn nước đón khoảng 17,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách nội khối đạt 1,7 triệu lượt.

Một số hoạt động xúc tiến, quảng bá chung và đào tạo nguồn nhân lực đã được thúc đẩy trong khuôn khổ hợp tác với ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng thương hiệu "Bốn quốc gia, Một điểm đến" vẫn chưa đạt kết quả tương xứng với tiềm năng. Việc liên kết sản phẩm, phát triển hành lang du lịch, tạo thuận lợi đi lại và xúc tiến chung còn những hạn chế cần khắc phục.

Trong bối cảnh du lịch thế giới chịu tác động từ biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và chi phí đi lại, lưu trú gia tăng, xu hướng lựa chọn hành trình nhiều điểm đến để tối ưu chi phí và trải nghiệm ngày càng rõ nét. Du khách cũng tăng cường sử dụng các nền tảng số và công nghệ trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm, so sánh, đặt dịch vụ. Đây vừa là cơ hội để mô hình "Bốn quốc gia, Một điểm đến" khẳng định giá trị, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng của lực lượng lao động du lịch, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn hạn chế về kỹ năng số.

Doanh nghiệp kết nối giao thương trực tiếp tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026). (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Hội nghị rà soát tiến độ triển khai Chương trình Hợp tác Du lịch CLMV giai đoạn 2025-2026 và thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch CLMV giai đoạn 2026-2028.

Kế hoạch tập trung vào năm nhóm ưu tiên gồm tạo thuận lợi đi lại, tăng cường kết nối khu vực; đẩy mạnh xúc tiến chung dưới thương hiệu "Bốn quốc gia, Một điểm đến" gắn với chuyển đổi số và du lịch thông minh; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cán bộ quản lý du lịch; thúc đẩy du lịch bền vững, có trách nhiệm và dựa vào cộng đồng gắn với quảng bá văn hóa, di sản; tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, bốn nước nghiên cứu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2028, từ tăng trưởng khách quốc tế, lượng khách di chuyển nội khối đến số sản phẩm du lịch liên kết và các đường bay kết nối trực tiếp mới. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá rõ hơn hiệu quả của cơ chế hợp tác vào kỳ hội nghị tiếp theo.

Hội nghị thống nhất tiếp tục chuyển các cam kết thành chương trình, sản phẩm cụ thể, hướng tới đưa tăng trưởng khách quốc tế đến CLMV đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026-2028 và từng bước xây dựng "Bốn quốc gia, Một điểm đến" trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 9 dự kiến được tổ chức tại Campuchia vào năm 2028./.

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