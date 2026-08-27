Lưu trú hạng sang ở Việt Nam: Dư địa tăng trưởng và cơ hội lớn thế nào?

Sự mở rộng của các thương hiệu khách sạn quốc tế cho thấy dư địa lớn của phân khúc lưu trú hạng sang, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng trải nghiệm để du lịch Việt Nam tăng giá trị.

Một đêm nghỉ trong khách sạn/resort hạng sang ngày nay không còn được đo bằng diện tích hay tiện nghi. Điều du khách tìm kiếm ngày càng nhiều là cảm giác được “chạm” vào nơi mình đến: một bữa ăn mang câu chuyện địa phương, trải nghiệm văn hóa được thiết kế riêng, hay đơn giản là cách mà khu nghỉ dưỡng giúp họ hiểu hơn về thành phố, vùng đất đó.

Sự thay đổi này đang mở ra dư địa mới cho lưu trú hạng sang tại Việt Nam. Việc những thương hiệu quốc tế liên tục mở rộng hiện diện là một chỉ dấu rõ nét, nhưng phía sau câu chuyện của từng khách sạn là một bài toán lớn hơn: tăng chất lượng lưu trú để nâng tầm giá trị cả điểm đến.

Nâng hạng cuộc chơi lưu trú

Sự tăng tốc của InterContinental Hotels & Resorts ở Việt Nam là một ví dụ. Đánh dấu “tuổi 80,” IHG Hotels & Resorts tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn với Việt Nam - thị trường được tập đoàn đánh giá có nhiều cơ hội tăng trưởng trong phân khúc cao cấp.

Giám đốc Điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, ông Vivek Bhalla nhận định: “Việt Nam hiện là một trong những thị trường khách sạn sôi động nhất châu Á. Nền tảng du lịch vững chắc, khả năng chi tiêu của người dân trong nước ngày càng tăng, cùng sức hút ngày một lớn đối với du khách quốc tế đang mở ra những cơ hội thuận lợi cho tăng trưởng dài hạn.”

InterContinental hiện có 9 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, với hơn 2.500 phòng, hiện diện tại Hà Nội, Hồ Tràm, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Hạ Long. Trong 3-5 năm tới, thương hiệu dự kiến mở thêm các dự án tại Thanh Xuân Valley (Phú Thọ), Cần Giờ, Sa Pa và Đà Lạt, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Hà Nội, TPHCM, Nha Trang và Hồ Tràm.

“Việt Nam vươn lên thành một trong những thị trường có chỉ số kinh doanh ấn tượng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IHG, với mức tăng trưởng RevPAR được ghi nhận tăng 20% trong quý II năm 2026. Đặc biệt, phân khúc hạng sang trên toàn quốc có RevPAR tăng 21,1%, vượt mức trung bình của toàn ngành tới 73 USD/phòng, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của du khách đối với những trải nghiệm cao cấp,” ông Vivek Bhalla thông tin.

Những con số này xuất hiện trong bối cảnh quy mô thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục mở rộng. Bảy tháng vừa qua, Việt Nam đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch tính hết quý II ước đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Không chỉ quy mô khách, năng lực lưu trú cao cấp cũng đang được bổ sung. Theo số liệu được Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh công bố tại lễ khai trương Fairmont Hà Nội gần đây, đến hết năm 2025 Việt Nam có 299 cơ sở lưu trú 5 sao với 96.441 phòng. Năm 2026, ngành đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Một đêm lưu trú hạng sang sẽ giá trị hơn khi có thể tạo ra những trải nghiệm độc bản. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Việc một thương hiệu quốc tế như Fairmont lần đầu hiện diện tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư và thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu đối với tiềm năng, vị thế và triển vọng phát triển của du lịch Việt Nam.

Cục trưởng cũng nhấn mạnh định hướng lấy văn hóa và bản sắc làm nền tảng, phát triển sản phẩm gắn với di sản, ẩm thực và lối sống. Đây là điểm đáng chú ý: cuộc đua của lưu trú hạng sang đang dần chuyển từ có thêm phòng cao cấp sang tạo ra thêm những lý do để du khách trả tiền cho một trải nghiệm cao cấp.

Khi lưu trú tạo thêm giá trị cho cả hệ sinh thái

Ông Vivek Bhalla nhận định: “Các điểm đến và khu nghỉ dưỡng ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc tiếp tục là những lựa chọn yêu thích nhất của du khách Việt, trong đó tệp khách gia đình là nguồn khách chính của nhiều khu nghỉ dưỡng InterContinental trên cả nước.”

Giám đốc Điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, ông Vivek Bhalla. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhưng chính nhu cầu của nhóm khách này cũng đang thay đổi. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp không còn chỉ cạnh tranh bằng tiện ích phòng nghỉ, hồ bơi hay nhà hàng. Bởi du khách ngày càng quan tâm đến tính riêng tư, cá nhân hóa, “chữa lành,” ẩm thực, văn hóa và những trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy ở điểm đến đó.

Hướng đi ấy cũng phù hợp với sự chuyển dịch trong kế hoạch phát triển ngành du lịch Việt Nam. Đặc biệt, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được điều chỉnh trong năm 2026, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, để du lịch tạo động lực lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực khác. Hệ thống cơ sở lưu trú cũng được xác định là một thành phần quan trọng của hệ thống du lịch quốc gia.

Định hướng này cũng được khẳng định trong chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Tại cuộc làm việc về giải pháp tăng trưởng du lịch gần đây, Bộ trưởng nhấn mạnh cần biến các tài nguyên về văn hóa, di sản, du lịch và dữ liệu tài nguyên số thành giá trị thực tế, qua đó mở ra không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Ngành cũng được định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa vùng miền.

Bộ trưởng cũng đặt vấn đề chuyển từ tư duy quản lý theo từng lĩnh vực sang tư duy phát triển theo chuỗi giá trị, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào tăng trưởng làm thước đo.

﻿﻿ Cá nhân hóa trải nghiệm giúp tăng giá trị cho lưu trú cao cấp. (Ảnh minh họa: Xuân Mai/Vietnam+)

Đặt trong chuỗi giá trị đó, lưu trú hạng sang không còn đứng riêng trong ngành khách sạn. Bởi khách lưu trú cao cấp sẽ cần nhu cầu về ẩm thực, vận chuyển, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, văn hóa và MICE. Một khách sạn có năng lực tổ chức sự kiện lớn còn có thể đưa thêm những dòng khách chi tiêu cao tới điểm đến.

Đó cũng là lý do Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá các cơ sở lưu trú có khả năng tổ chức hội nghị, sự kiện quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc MICE và cao cấp.

Như vậy, dư địa của lưu trú hạng sang ở Việt Nam đang mở ra từ cả phía cung lẫn cầu. Nhưng cuộc đua thực sự sẽ không nằm ở số lượng thương hiệu quốc tế có mặt, hay thêm bao nhiêu phòng 5 sao được đưa vào thị trường. Bởi điểm quyết định là ở khả năng biến nơi lưu trú thành một phần của điểm đến - nơi du khách không chỉ ngủ lại, mà còn trải nghiệm, tiêu dùng, khám phá và mang theo một ký ức riêng về Việt Nam.

“Việt Nam là thị trường chiến lược của IHG, nơi chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội tiềm năng to lớn để cùng hợp tác với các chủ đầu tư, cùng kiến tạo nên những không gian và trải nghiệm đẳng cấp thế giới nhằm phục vụ cho thế hệ du khách hạng sang tiếp theo,” ông Vivek Bhalla khẳng định.

Từ một căn phòng nhìn ra biển, một khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng hay khách sạn nằm giữa lòng phố cổ, nếu những trải nghiệm ấy được kết nối với văn hóa, cảnh quan và đời sống bản địa, lưu trú hạng sang sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình nâng hạng điểm đến Việt Nam.

Và khi ngành du lịch chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang tạo giá trị gia tăng, mỗi đêm lưu trú có giá trị cao hơn cũng đồng nghĩa với cơ hội để cả hệ sinh thái du lịch tạo ra nhiều giá trị hơn./.

Du khách trải nghiệm thực đơn được cá nhân hóa trên du thuyền 5 sao. (Ảnh minh họa: Xuân Mai/Vietnam+)

Du lịch “đón sóng” dòng khách thượng lưu bằng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp Những trải nghiệm lưu trú độc bản, giàu bản sắc văn hóa bản địa là nền tảng cho sự phát triển nền du lịch cao cấp Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đón dòng khách thượng lưu trong thời gian tới.