Khởi công cầu kính đầu tiên tại Tuyên Quang, tạo điểm nhấn cho du lịch vùng cao

Ngày 27/8, tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Hidden Lands tổ chức khởi công Dự án cầu kính Hòa Thuận.

Đây là cầu kính đầu tiên được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, được triển khai tại các thôn Mịch A, Mịch B và Hòa Bắc thuộc xã Thuận Hòa, trên khu vực có địa hình hẻm vực sâu, phía dưới là lòng hồ thủy điện Sông Miện 5.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng, gồm cầu kính vượt qua khe núi cao khoảng 120m, phần cầu toàn kính dài 100m, rộng 5m cùng hệ thống công trình phụ trợ.

Bên cạnh cầu kính chính, dự án còn được đầu tư nhiều hạng mục phục vụ tham quan, trải nghiệm như, khu càphê trên đĩa bay tại đỉnh vòm cầu, hệ thống zipline, cầu kính hiệu ứng trên vách đá, thang máy, ga đón và trả khách, khu ngắm cảnh, vui chơi và các công trình dịch vụ. Thời gian thi công dự kiến 15 tháng, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 1/2028.

Với địa hình núi cao, hẻm vực sâu và mặt nước lòng hồ tạo nên không gian cảnh quan đặc biệt, Dự án cầu kính Hòa Thuận hướng tới khai thác thế mạnh du lịch mạo hiểm, sinh thái và trải nghiệm.

Khi hoàn thành, du khách có thể quan sát toàn cảnh núi rừng, lòng hồ và những bản làng vùng cao từ độ cao khoảng 120m; đồng thời trải nghiệm zipline, cầu kính vách đá và các dịch vụ vui chơi gắn với cảnh quan tự nhiên.

Phối cảnh tổng thể Dự án cầu kính Hòa Thuận với các hạng mục tham quan, trải nghiệm và dịch vụ phụ trợ. (Ảnh: TTXVN phát)

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở khả năng kết nối với hệ thống điểm đến của vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trên hành trình đến với các xã vùng cao phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, cùng với những địa danh đã quen thuộc như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, các làng văn hóa du lịch cộng đồng và những không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, du khách sẽ có thêm điểm dừng chân mang tính trải nghiệm hiện đại tại xã Thuận Hòa.

Cầu kính Hòa Thuận được kỳ vọng góp phần bổ sung sản phẩm còn thiếu trong chuỗi du lịch vùng cao, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Từ một điểm tham quan đơn lẻ, công trình có thể trở thành mắt xích trong các tour kết nối du lịch địa chất, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm mạo hiểm; từng bước mở rộng hành trình của du khách từ Cao nguyên đá Đồng Văn đến các điểm du lịch khác của tỉnh Tuyên Quang như danh thắng Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình và Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng nhấn mạnh triển khai Dự án cầu kính Hòa Thuận thể hiện quyết tâm của tỉnh trong khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý để phát triển du lịch, dịch vụ; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng, hình thành sản phẩm mới, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Do cầu kính và hệ thống zipline là những hạng mục đặc thù, hoạt động trong điều kiện địa hình, thời tiết miền núi và phục vụ đông du khách, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công đặt an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả lâu dài lên hàng đầu.

Toàn bộ các khâu từ khảo sát, thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công, lắp đặt đến kiểm định và vận hành phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ.

Các sở, ban, ngành và xã Thuận Hòa đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục đúng quy định. Cùng với xây dựng công trình, địa phương cần chủ động phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng tour, tuyến và chuẩn bị hệ sinh thái dịch vụ bao quanh dự án.

Trước mắt, xã Thuận Hòa đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Thang Nèng gắn với Dự án cầu kính Hòa Thuận. Các nội dung được chú trọng gồm chỉnh trang khu dân cư, bảo tồn kiến trúc truyền thống, cải tạo cảnh quan, thu gom và xử lý rác thải; phát triển homestay, ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Đây là cơ sở để người dân địa phương tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng du lịch, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Dịp này, các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tuyến đường từ thủy điện Sông Miện 5A đến trung tâm xã Thuận Hòa. Tuyến đường được đưa vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, đồng thời tạo thuận lợi trong triển khai dự án, phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn./.

Tuyên Quang: Vùng đất cao nguyên bước vào kỷ nguyên du lịch thông minh Đồng Văn mở ra hành trình mới, nơi mỗi thao tác quét mã của du khách không chỉ là dấu mốc trên bản đồ khám phá mà còn là dữ liệu sống giúp vùng đất cao nguyên bước vào kỷ nguyên du lịch thông minh.

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