Mũi Si - điểm dừng chân còn nguyên nét hoang sơ của vùng đất Quảng Trị

Trên cung đường ven biển nối Cửa Tùng với Địa đạo Vịnh Mốc, Mũi Si hiện lên như một điểm dừng chân mang vẻ đẹp riêng của vùng biển Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Không quá ồn ào, không mang dáng vẻ của một khu du lịch được khai thác bài bản, nơi đây gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan biển hoang sơ, những bãi đá tự nhiên, rừng phi lao xanh mát và các dấu tích lịch sử còn hiện diện dưới lòng đất.

Nếu những địa danh nổi tiếng của Vĩnh Linh thường được nhắc đến bởi giá trị lịch sử, thì Mũi Si lại đem đến một trải nghiệm vừa có thể ngắm nhìn biển trời rộng mở, vừa tìm hiểu những câu chuyện gắn với một vùng đất từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Chính sự đan xen giữa thiên nhiên và lịch sử tạo nên nét hấp dẫn riêng cho địa danh này.

Vẻ đẹp được tạo nên từ biển, đá và rừng phi lao

Mũi Si nằm trên tuyến đường ven biển thuộc khu vực Vĩnh Linh, giữa Cửa Tùng và Địa đạo Vịnh Mốc. Đây là một dải đất nhô ra phía biển, tạo thành vị trí quan sát rộng và thoáng. Từ trên mũi đất, du khách có thể hướng tầm mắt ra không gian biển phía trước, cảm nhận rõ sự khoáng đạt của vùng duyên hải miền Trung.

Khu vực Mũi Si có địa hình đặc trưng với phần đất nhô ra biển, cao khoảng 30m so với mực nước biển. Địa hình này không chỉ tạo nên cảnh quan khác biệt mà còn mang lại những góc nhìn đẹp về đường bờ biển và mặt biển phía xa.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Mũi Si là không gian rộng mở. Dải đất nhô ra biển khiến cảnh quan nơi đây có cảm giác thoáng hơn so với những khu vực bờ biển thông thường. Không có quá nhiều công trình nhân tạo chen giữa thiên nhiên, du khách có thể dễ dàng cảm nhận tiếng sóng, gió biển và màu xanh trải dài trước mắt.

Mũi Si mang vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với những ghềnh đá kỳ thú. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Điểm nhấn đặc biệt của Mũi Si là những bãi đá tự nhiên nằm dọc bờ. Những tảng đá với kích thước và hình dáng khác nhau tạo thành các mảng địa hình gồ ghề, xen giữa là nước biển. Khi thủy triều xuống, nhiều khoảng đá lộ ra, tạo thành những góc cảnh khá đẹp để ngắm biển và chụp ảnh.

Vào những thời điểm thích hợp, một số mỏm đá còn được phủ bởi lớp rêu xanh, tạo nên sự tương phản giữa màu đá, màu rêu và màu nước biển. Những chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy lại làm cho cảnh quan Mũi Si trở nên sinh động, đặc biệt đối với những người yêu thích nhiếp ảnh hoặc muốn tìm kiếm những góc chụp mang vẻ đẹp tự nhiên.

Không gian ở đây còn được bao phủ bởi những rặng phi lao. Những hàng cây xanh vừa tạo bóng mát, vừa góp phần hình thành cảnh quan đặc trưng của vùng ven biển. Tiếng gió luồn qua những tán cây hòa cùng tiếng sóng tạo nên một không gian khá thư thái, nhất là vào những thời điểm nắng không quá gay gắt.

Có lẽ điều đáng quý nhất của Mũi Si nằm ở sự mộc mạc. Nơi đây chưa mang dáng vẻ của một điểm du lịch đông đúc với hàng loạt dịch vụ, hàng quán hay công trình nghỉ dưỡng. Du khách đến đây chủ yếu để tìm kiếm sự yên tĩnh, ngắm biển, khám phá địa hình tự nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Điểm nhìn lý tưởng để ngắm biển và bình minh

Nhờ nằm trên một dải đất nhô ra phía biển, Mũi Si có lợi thế về tầm nhìn. Từ đây, không gian trước mắt gần như được mở rộng theo nhiều hướng, mang lại cảm giác khoáng đạt và tự do.

Vào buổi sáng sớm, khi Mặt Trời bắt đầu xuất hiện phía đường chân trời, ánh sáng dần phủ lên mặt biển. Đây là thời điểm thích hợp để cảm nhận vẻ đẹp yên bình của Mũi Si. Những mỏm đá ven bờ, hàng phi lao và mặt nước lần lượt thay đổi màu sắc theo ánh nắng, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng nhưng giàu sức sống.

Hoàng hôn cũng là một khoảnh khắc đáng chờ đợi. Khi Mặt Trời xuống thấp, ánh sáng trở nên dịu hơn, không gian ven biển chuyển sang những gam màu ấm. Với những người thích chụp ảnh, đây là thời điểm dễ tạo ra những khung hình ấn tượng mà không cần đến những công trình hay cảnh quan nhân tạo.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Mũi Si không nằm ở việc phải tìm kiếm một “góc check-in” cụ thể. Điều đáng trải nghiệm hơn là dành thời gian đi bộ, quan sát cảnh vật và cảm nhận sự thay đổi của biển theo từng thời điểm trong ngày.

Từ mũi Si nhìn ra biển. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Dấu tích lịch sử dưới lòng đất

Nếu cảnh quan là yếu tố tạo nên sức hút bên ngoài, thì những dấu tích lịch sử dưới lòng đất lại tạo cho Mũi Si một chiều sâu khác.

Khu vực này được biết đến với hệ thống địa đạo dài khoảng 200m, gồm nhiều đường hầm và cửa ra vào. Đáng chú ý, một cửa hầm thông về phía biển, tạo điều kiện cho việc di chuyển và thoát hiểm trong thời chiến.

Những đường hầm như vậy không chỉ đơn thuần là công trình phục vụ trú ẩn. Chúng phản ánh khả năng thích ứng và tổ chức cuộc sống của người dân trong hoàn cảnh chiến tranh đặc biệt khắc nghiệt. Trong điều kiện thường xuyên phải đối mặt với bom đạn, việc xây dựng hệ thống hầm dưới lòng đất giúp con người có không gian trú ẩn, sinh hoạt và bảo đảm an toàn.

Các dấu tích tại Mũi Si gắn với hệ thống địa đạo ở Vĩnh Linh, trong đó nổi bật nhất là Địa đạo Vịnh Mốc. Vì thế, chuyến đi đến Mũi Si có thể được kết hợp với hành trình tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử của vùng đất này.

Điều thú vị là ở Mũi Si, lịch sử không nằm tách biệt khỏi thiên nhiên. Phía trên mặt đất là biển xanh, rừng phi lao và những bãi đá; phía dưới lại là những đường hầm từng gắn với cuộc sống của người dân trong chiến tranh. Sự tương phản ấy khiến trải nghiệm tại đây trở nên đặc biệt.

Địa đạo Mũi Si có cửa hướng ra phía biển. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Hương vị biển trong hành trình khám phá Mũi Si

Một chuyến đi đến vùng biển Quảng Trị sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm thưởng thức hải sản địa phương.

Khu vực ven biển Vĩnh Linh có hoạt động đánh bắt và khai thác thủy sản của người dân địa phương. Tại những khu vực dân cư ven biển, du khách có thể tìm thấy các loại hải sản tươi và thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của miền Trung.

Điều làm nên sức hấp dẫn không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở cách chế biến giản dị. Hải sản tươi được chế biến theo những phương thức quen thuộc, giữ lại vị ngọt tự nhiên và kết hợp với các loại gia vị đặc trưng.

Sau một buổi khám phá bờ biển, thưởng thức một bữa ăn với hải sản địa phương cũng là cách để du khách hiểu thêm về đời sống của cộng đồng cư dân ven biển.

Nếu được phát triển theo hướng phù hợp, gắn bảo tồn với khai thác, Mũi Si có nhiều cơ hội trở thành một điểm dừng chân đáng chú ý trên tuyến du lịch ven biển Quảng Trị.

Không cần quá nhiều công trình nhân tạo, chỉ cần giữ được màu xanh của rừng phi lao, sự trong lành của biển, những bãi đá tự nhiên và câu chuyện lịch sử của vùng đất, Mũi Si đã có đủ những giá trị để tạo nên một hành trình đáng nhớ./.

Quảng Trị đánh thức tiềm năng du lịch từ thiên nhiên đến lịch sử Sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên đặc sắc và hệ thống di sản lịch sử-văn hóa phong phú đang mở ra hướng phát triển đa dạng, bền vững cho ngành du lịch địa phương.