Việt Nam sẵn sàng kết nối, tạo động lực mới cho du lịch MICE khu vực và toàn cầu

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững-Kết nối-Cơ hội.”

Đây là sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết du lịch thế giới đang chuyển nhanh sang chất lượng, sáng tạo, kết nối và bền vững.

Trong xu thế đó, MICE (du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm doanh nghiệp) không chỉ là một sản phẩm du lịch giá trị cao mà còn là cầu nối thương mại, đầu tư, tri thức, công nghệ và văn hóa; giá trị không đo bằng số khách tham dự, mà ở những kết nối và cơ hội được tạo ra sau mỗi sự kiện.

Đông Nam Á và Tiểu vùng Mekong có nhiều lợi thế phát triển MICE, nhưng trong cạnh tranh toàn cầu, lợi thế riêng là chưa đủ; kết nối và cộng hưởng mới tạo nên sức mạnh chung. Vì vậy, cần chuyển mạnh từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo một không gian MICE khu vực có sức cạnh tranh cao, tập trung vào ba hướng: cùng mở rộng thị trường; cùng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; cùng tạo giá trị mới.

Trong không gian hợp tác này, một thông điệp giản dị “muốn đi xa hãy đi cùng nhau, muốn bay cao hãy bay cùng nhau,” cũng là tinh thần Việt Nam muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế: cùng kết nối, cùng đồng hành và cùng mở ra những cơ hội phát triển mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến thiết thực để “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững-Kết nối-Cơ hội.”

Thông qua Diễn đàn sẽ mở ra những sáng kiến mới, thị trường mới và những liên kết sâu rộng hơn. Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp kết nối nguồn lực, cộng hưởng lợi thế, kiến tạo những động lực mới cho du lịch MICE khu vực và toàn cầu.

Việt Nam xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là chủ trương nhất quán. Trong kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng tầm vị thế quốc gia, MICE cần được định vị là sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam, hướng tới dòng khách chất lượng cao, đồng thời tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Theo ông David Mann, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mastercard, có nhiều yếu tố cần quan tâm để có thể trở thành điểm đến MICE hàng đầu như mức độ nhận diện thương hiệu trên bản đồ quốc tế; khả năng kết nối hệ sinh thái tốt về xuất nhập cảnh, văn hóa, ẩm thực, vui chơi, giải trí...

Việt Nam ngày càng cho thấy đang xây dựng hình ảnh, quảng bá hiệu quả, thu hút nhiều sự kiện quốc tế hiệu quả và đây là nền tảng để phát triển du lịch MICE.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia phiên tọa đàm tại diễn đàn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Những điểm đến của Việt Nam như những "viên ngọc ẩn," nếu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý, hỗ trợ du khách quốc tế tìm đến thì vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa, vừa quảng bá, xúc tiến điểm đến.

Bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc khối giải trí và nghỉ dưỡng của Sun Group, chia sẻ Việt Nam có những điểm đến đã được nhận diện trên bản đồ du lịch và vấn đề hiện nay là tăng sự nhận diện đó, nhất là thúc đẩy du lịch MICE.

Điển hình, Phú Quốc đang là điểm đến dẫn đầu Đông Nam Á, một trong những điểm đến hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, phát triển MICE cần hệ sinh thái và đây là thời điểm “vàng” để Việt Nam nâng tầm sánh vai với các thành phố và quốc gia trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận những sáng kiến, đề xuất tại diễn đàn và sẽ chuyển kiến nghị sớm được hiện thực hóa thông qua cơ chế chính sách để phát triển trở thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng các địa phương phát huy vai trò trung tâm và thúc đẩy du lịch MICE, còn đối với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là đội ngũ tiên phong trong tăng cường đổi mới sáng tạo, hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ tiêu chuẩn nội địa-khu vực-quốc tế.../.

ITE HCMC 2026 quy tụ loạt diễn đàn về MICE, AI và thương hiệu điểm đến Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 600 đại biểu quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp trong nước, quốc tế; 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra khoảng 26.000 cuộc hẹn giao thương.

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