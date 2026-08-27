Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026

Ngày 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ.

Dự lễ khai mạc có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Bộ phụ trách du lịch các nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong và ngoài nước; các cơ quan ngoại giao đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo doanh nghiệp du lịch dịch vụ trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Kết nối sống động-Điểm đến toàn cầu,” ITE HCMC 2026 tiếp tục kết nối các điểm đến, doanh nghiệp và thị trường, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, cũng như đưa hình ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

ITE HCMC 2026 quy tụ hệ sinh thái du lịch toàn diện và đa dạng nhất từ trước đến nay với hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu; cùng sự tham gia của cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Saint Petersburg (Liên bang Nga), Nicaragua và nhiều đối tác quốc tế.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đồng hành cùng ITE HCMC 2026 còn có 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, hàng không, vận chuyển, công nghệ du lịch.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai mươi năm là một dấu mốc đáng trân trọng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về một chặng đường phát triển mới.

Thành phố mong muốn ITE HCMC không chỉ tiếp tục phát triển về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng kết nối, hiệu quả hợp tác và giá trị mang lại cho các đối tác tham gia. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cùng hướng tới một hệ sinh thái du lịch có tính liên kết cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và khả năng hội nhập sâu rộng hơn; góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn, có trách nhiệm và có vị thế cao hơn trên thị trường du lịch quốc tế.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, dấu mốc 20 năm cho thấy ITE HCMC đã vượt lên trên quy mô một sự kiện xúc tiến thương mại thông thường, trở thành hội chợ du lịch quốc tế và điểm hẹn giao thương thường niên của ngành Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vai trò kiến tạo, đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn về thể chế, chính sách và mở rộng không gian phát triển để các ý tưởng kinh doanh du lịch bền vững có điều kiện phát triển thuận lợi.

Điểm nhấn của Chương trình Người mua quốc tế tại ITE HCMC 2026 là sự gia tăng về chất lượng và tính đa dạng của các đối tác tham dự, với sự góp mặt của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và tổ chức quốc tế có quy mô lớn, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế uy tín tham dự ITE HCMC lần đầu tiên.

Ngay sau nghi thức khai mạc ITE HCMC 2026, các hoạt động tham quan, kết nối và giao thương cũng chính thức khởi động, mở ra cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với hơn 260 Người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Ngoài ra, với hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp, ITE HCMC 2026 tạo điều kiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới, qua đó đưa điểm đến và sản phẩm du lịch Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Song song với không gian B2B, ITE HCMC 2026 còn mở cửa đón công chúng trong ba ngày từ chiều 27 đến hết ngày 29/8, với các hoạt động trải nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm OCOP, chương trình kích cầu và giao lưu nghệ thuật. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, trong khi người dân và du khách có thể khám phá những sản phẩm, tour tuyến mới./.

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong vươn ra thị trường quốc tế Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực, khẳng định vai trò tiên phong xúc tiến du lịch, khai thác dư địa thị trường trọng điểm và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ điểm đến trên địa bàn.

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