Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người hòa mình vào “trận chiến” cà chua sôi động

Hơn 22.000 người ngày 26/8 đã đổ xuống những con phố của thị trấn Buñol, miền Đông Tây Ban Nha, tham gia “La Tomatina”, lễ hội ném cà chua nổi tiếng thế giới, biến nơi đây thành một “biển đỏ” sau khoảng một giờ náo nhiệt.

Năm nay là lần thứ 79 La Tomatina được tổ chức, với lượng cà chua lên tới 150 tấn, tăng 30 tấn so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp lễ hội bán hết vé, với sức chứa tối đa khoảng 22.000 người.



Bảy xe tải chở cà chua đã lần lượt tiến vào khu vực lễ hội, cung cấp “đạn dược” cho những người tham gia. Chỉ trong vài phút, những chiếc áo trắng chuyển sang đỏ và hồng, trong khi cà chua bị nghiền nát phủ kín đường phố. Lượng cà chua năm nay tương đương gần 7kg cho mỗi người tham gia.



Một điểm đặc biệt của La Tomatina 2026 là quy mô quốc tế ngày càng tăng. Khoảng 40% số người tham gia trong 3 năm gần đây đến từ bên ngoài Tây Ban Nha, trong đó lượng du khách Ấn Độ tăng đáng kể sau khi lễ hội xuất hiện trong bộ phim Bollywood “Zindagi Na Milegi Dobara” (2011).

Năm nay, người tham gia đến từ nhiều nước như Ấn Độ, Australia, Canada, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.



Đáng chú ý, La Tomatina năm nay được tổ chức theo hướng “dễ tiếp cận và hòa nhập hơn.”

Ban tổ chức bố trí khu vực tiếp cận dành cho người bị hạn chế khả năng vận động hoặc người khuyết tật, tăng đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh, nhằm giúp nhiều người hơn có thể tham gia lễ hội một cách an toàn và chủ động.



Một chi tiết thú vị khác là số cà chua được sử dụng không phải là sản phẩm bị loại bỏ vì kém chất lượng. Theo Đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, hơn 150 tấn cà chua được trồng tại khu vực Don Benito, tỉnh Badajoz, và được kiểm soát quá trình chín để khi vận chuyển đến Buñol, cà chua đủ mềm nhằm giảm nguy cơ gây thương tích khi ném.



La Tomatina được cho là bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa những người tham gia một cuộc diễu hành tại thị trấn Buñol năm 1945, khi đám đông bắt đầu ném cà chua vào nhau.

Sau một thời gian bị chính quyền cấm tổ chức, lễ hội được khôi phục và dần trở thành một trong những sự kiện mùa Hè nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Theo quy định, người tham gia phải bóp nát cà chua trước khi ném nhằm giảm nguy cơ gây thương tích.



Sau khoảng một giờ, tiếng đại bác báo hiệu trận chiến kết thúc. Người tham gia được tắm rửa tại các khu vực công cộng, trong khi đường phố Buñol được phun nước làm sạch.

Theo truyền thông địa phương, axit citric trong cà chua thậm chí còn có tác dụng làm sạch, khiến một số khu vực sau lễ hội có thể sạch hơn trước khi “trận chiến” bắt đầu.



Mặc dù vậy, một sự cố bất ngờ cũng xảy ra trong lúc lễ hội diễn ra. Cảnh sát đã phải sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán một phần đám đông, trước khi không khí lễ hội nhanh chóng trở lại bình thường./.

Gần 60 người bị thương trong lễ hội chạy đua với bò tót tại Tây Ban Nha Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm nam giới ưa mạo hiểm đã thử thách sự dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.

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