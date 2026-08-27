Nasdaq cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó Chủ tịch Nasdaq, tại New York, ngày 26/8 (theo giờ địa phương).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã chia sẻ về những bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các cải cách về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và cơ sở hạ tầng thị trường nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế. Bà cho biết việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và quốc tế,” Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.

Về phía Nasdaq, Phó Chủ tịch Bob McCooey đánh giá cao những kết quả mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được và chúc mừng về việc được nâng hạng thị trường. Ông cho rằng Việt Nam là thị trường năng động, có nhiều tiềm năng để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhà đầu tư toàn cầu đồng thời khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi về các hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó chú trọng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Cụ thể, Nasdaq sẽ phát huy mạng lưới và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm và phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các kênh huy động vốn và nâng cao chiều sâu thị trường.

Hợp tác trong lĩnh vực giám sát thị trường cũng là một nội dung được hai bên quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Nasdaq tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giám sát của Việt Nam. Phó Chủ tịch Nasdaq khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai các chương trình trao đổi, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với các hình thức phù hợp, bao gồm trực tiếp và trực tuyến.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Hoa Kỳ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực giám sát thị trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Nasdaq đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời mong muốn hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam với Hoa Kỳ và thị trường tài chính quốc tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq đã ký Ý định thư hợp tác tại New York vào tháng 9/2023, tập trung vào thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tìm hiểu và tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Trên cơ sở Ý định thư, hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó từng bước cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq.

Chứng khoán khởi sắc trước kỳ vọng dòng vốn ngoại từ nâng hạng Nối tiếp phiên cuối tuần trước, thị trường phản ứng tích cực với thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Emerging All Cap Index.