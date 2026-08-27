Bản tin 60s ngày 27/8/2026 gồm những nội dung sau:

Hậu vệ Thái Lan nhận “mưa” chỉ trích khi phản lưới nhà sau khi vừa ghi bàn.

Chủ tịch FIFA sửng sốt khi chứng kiến kịch bản khó tin tại chung kết ASEAN Cup 2026.

Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau 82 phút.

Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây tỏ ra ân hận và mong sớm được về nhà.

Thị trường vàng hạ nhiệt, người dân TPHCM tiếp tục gom mua chờ tăng giá.

Mỹ xác định thời điểm xét xử chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11/9.

Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal.

Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định biên giới./.