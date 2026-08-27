Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/8, sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 113,52 điểm, hay 0,21%, xuống 53.463,88 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,58 điểm, hay 0,02%, còn 7.675,70 điểm; và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 21,10 điểm, hay 0,08%, xuống 26.130,20 điểm.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số lạm phát tính của nước này trong 12 tháng tính đến hết tháng Bảy đã tăng 3,7%, nhỉnh hơn so với các dự báo trước đó. Một số liệu khác cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 1,5% trong quý 2.

Chỉ số mới nhất này tiếp tục gây thêm phức tạp cho triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới chuyên gia nhận định rằng dù con số này chưa đủ để làm thay đổi cán cân cho kỳ họp tháng Chín, nhưng nếu các dữ liệu tiếp theo vẫn đi theo hướng tương tự, Fed có thể sẽ chịu thêm áp lực phải từ bỏ vị thế quan sát để đưa ra hành động.

Theo công cụ CME FedWatch, tỷ lệ đặt cược vào khả năng tăng lãi suất tại kỳ họp này hiện ở mức 38,1%. Hiện các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole diễn ra vào ngày 28/8.

Phiên này, nhiều nhà đầu tư cũng chọn giải pháp đứng ngoài quan sát trước thời điểm doanh nghiệp dẫn dắt làn sóng AI là Nvidia công báo kết quả kinh doanh. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 1,6% trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý 2. Nếu “gã khổng lồ” ngành chip này không đạt được mức tăng trưởng vượt trội, nó có thể làm dấy lên lại những nghi ngại về tính bền vững của đợt bùng nổ công nghệ AI.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 29,91 điểm (1,67%) lên 1.821,32 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,69 điểm (0,24%) xuống 281,96 điểm./.

Chứng khoán ngày 26/8: VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thông tin FTSE Russell công bố tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap Index tạo thêm kỳ vọng về dòng vốn quốc tế.