Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Ngày 26/8, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc và Ủy ban Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 tại khách sạn Lotte ở thủ đô Seoul, tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại,, thương mại giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại hội nghị, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản chủ chốt, an ninh năng lượng, công nghệ công nghiệp và các ngành công nghiệp triển vọng, trong đó Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở dự trữ dầu mỏ ngầm đầu tiên của nước này.

Hai bên tập trung cụ thể hóa những kết quả hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ công nghiệp và an ninh năng lượng được thảo luận trong các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước tháng 8/2025 và tháng 4/2026.

Về khoáng sản chủ chốt, hai nước nhất trí đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để sớm khởi công Trung tâm Công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản chủ chốt Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải trong quá trình đầu tư.

Trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác dài hạn về chuỗi cung ứng, bao gồm dự trữ chung dầu thô và xây dựng cơ chế ứng phó khẩn cấp. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện khí khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hạ tầng lưới điện, đồng thời tiếp tục hợp tác chính sách trong lĩnh vực điện hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Phái đoàn Việt Nam tham gia phiên họp. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Trong khuôn khổ hội nghị, Công ty TNHH kho ngầm xăng dầu dầu khí Việt Nam (PVOS) và Tổng công ty Dầu khí quốc gia Hàn Quốc (KNOC) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác xây dựng cơ sở dự trữ dầu mỏ tại Việt Nam.

Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng cơ sở lưu trữ dầu ngầm đầu tiên nhằm ứng phó với những bất ổn về nguồn cung dầu mỏ. Dựa trên kinh nghiệm xây dựng và vận hành các kho dự trữ dầu trong nước, KNOC sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ quá trình từ thiết kế, xây dựng đến vận hành. Hai bên cũng hợp tác về vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực chuyên môn.

Đại diện Hàn Quốc cho biết thông qua hợp tác này, Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực dự trữ dầu mỏ của Việt Nam mà còn hướng tới mở rộng hợp tác ổn định chuỗi cung ứng dầu mỏ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Về thương mại, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Việt Nam tăng từ 79,4 tỷ USD năm 2023 lên 86,7 tỷ USD năm 2024 và 94,6 tỷ USD năm 2025. Trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch đã đạt 62,4 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc dự báo tổng kim ngạch cả năm 2026 có thể lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thúc đẩy đàm phán kiểm dịch đối với các mặt hàng nông sản có nhu cầu xuất khẩu, hướng tới đồng thời hoàn tất đàm phán kiểm dịch đối với vải thiều và chanh dây của Việt Nam, cùng quýt Unshu và kiwi của Hàn Quốc.

Tại phiên họp, Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số lĩnh vực phân phối và logistics, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện và xử lý hàng giả, cũng như hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh của hai nước./.

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