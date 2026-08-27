Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ chạm mức cao kỷ lục

Lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tăng gần 10% trong quý 2/2026 đã đẩy biên lợi nhuận lên mức cao kỷ lục. Mùa báo cáo tài chính khởi sắc này một phần lớn là nhờ chiến lược tăng giá sản phẩm và đà chi tiêu bền bỉ của người tiêu dùng Mỹ.

Theo dữ liệu được Cơ quan Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố ngày 26/8, chỉ số đo lường lợi nhuận sau thuế trên tổng giá trị gia tăng - thước đo đại diện cho biên lợi nhuận doanh nghiệp - đã tăng từ 18,2% lên 19,4%. Đây là mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu được ghi nhận kể từ những năm 1940.

Chỉ số này chỉ tính đến lợi nhuận mà các tập đoàn tạo ra trong phạm vi nước Mỹ, do đó không bao gồm lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ thu được ở nước ngoài.

Dù chịu nhiều áp lực từ tình trạng giá cả leo thang và đà tăng lương chậm lại, người tiêu dùng Mỹ nhìn chung vẫn duy trì thói quen chi tiêu. Lợi nhuận quý 2 khả quan cùng biên lợi nhuận mở rộng cho thấy các công ty hoàn toàn có khả năng chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng, từ đó tạo điều kiện để tiếp tục tái đầu tư hoặc chia sẻ lợi nhuận cho các cổ đông.

Ông Richard Moody, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Tập đoàn Tài chính Regions, nhận định rằng sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ một phần phản ánh tốc độ tăng giá cả trong những năm gần đây, nhưng chính đà tăng trưởng lợi nhuận lành mạnh đã tạo ra nguồn tiền mặt, từ đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng chi tiêu vốn.

Dữ liệu công bố ngày 26/8 cũng cho thấy đầu tư vào tài sản cố định, không bao gồm lĩnh vực nhà ở, đã tăng 8,5% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đứng đầu là mức chi tiêu mạnh mẽ của doanh nghiệp vào trang thiết bị và tài sản sở hữu trí tuệ./.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng Ngày 25/8, tổ chức nghiên cứu Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm từ mức 90,2 điểm vào tháng 7 xuống còn 89,4 điểm trong tháng 8.