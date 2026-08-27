20 năm và hành trình rực rỡ của Viettel trên trường quốc tế

Doanh thu quốc tế 3 tỷ USD mỗi năm, vốn hóa thị trường của Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) đạt 10 tỷ USD, tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ các dự án đạt 92%, tăng trưởng hơn 20% trong nhiều năm. Sau 20 năm ra nước ngoài, Viettel đã tạo nên những con số mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được – và vừa mở thêm thị trường thứ 11 tại Dominica.

Thị trường nước ngoài thứ 11

Ngày 21/8 vừa, Tập đoàn Viettel thông báo đã chính thức đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông với những công nghệ tiên tiến nhất tại Dominica - quốc gia thứ 3 của Viettel tại thị trường châu Mỹ.

Khi đi vào vận hành, Dominica sẽ trở thành thị trường quốc tế thứ 11 trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài của Viettel.

Nằm tại trung tâm khu vực Caribe, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD. Đây là quốc gia có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở cùng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang bùng nổ, tạo dư địa phát triển cho các công nghệ viễn thông tiên tiến.

Viettel sắp cung cấp dịch vụ tại Dominica, tiến vào quốc gia thứ 3 ở châu Mỹ. (Ảnh: Viettel)

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Việc trúng thầu tại Dominica đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc tiếp tục mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh quốc tế hiệu quả, Viettel hướng tới mô hình đầu tư dài hạn, gắn với việc xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ mới vào thị trường và tạo ra những giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sở tại."

Trước khi trúng thầu ở Dominica, Viettel đã kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường quốc tế, trong đó dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường. Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng 2 con số, đóng góp hơn 40% trong cơ cấu tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Tại Dominica, Viettel dự kiến xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến, quy mô rộng lớn, phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kết nối và từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Tháng 3 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, Viettel đã xác lập 3 kỷ lục về đầu tư quốc tế: doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ biên lợi nhuận gộp. Doanh thu và lợi nhuận cho thấy quy mô, sự hiện diện quốc tế ngày càng lớn; trong khi biên lợi nhuận gộp tăng 2 năm liên tiếp, lên trên 51%, cho thấy hiệu quả và lợi thế cạnh tranh.

Theo báo cáo tài chính đã công bố, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu lũy kế mảng đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ, đánh dấu 15 quý tăng trưởng liên tiếp. Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp - công nghệ cao ra thị trường quốc tế.

Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định: được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ, chương trình đầu tư nước ngoài 20 năm của Viettel đã mang lại những kết quả rất thành công.

Cùng với viễn thông, Viettel đặt mục tiêu phát triển sang các lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistics, với mức tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm. "Ngoại giao kinh tế đã trở thành một mũi nhọn chiến lược, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tự tin tiến ra toàn cầu," ông cho biết.

Tiên phong mở lối, chọn việc khó để làm

Ở mỗi thị trường là những câu chuyện chưa từng được biết đến trước đây. Không thị trường nào giống nhau, nhưng điểm chung là “những giá trị Việt” được Viettel đưa ra toàn cầu. Hạ tầng số, dịch vụ số do Viettel phát triển giúp cải thiện đời sống người dân ở những nơi xa xôi nhất, như thành phố cao nhất thế giới trên dãy Andes (Peru), rừng rậm Amazon, hay những nơi “quá nhiều khó khăn” như Haiti, Burundi.

Không thị trường nào giống nhau, nhưng điểm chung là “những giá trị Việt” được Viettel đưa ra toàn cầu. (Ảnh: Viettel)

Tại Haiti, Viettel bắt đầu trong bối cảnh quốc gia này vừa trải qua trận động đất thảm khốc năm 2010, phần lớn hạ tầng bị tàn phá và tất cả các công ty quốc tế khác đã quay lưng. Khi đó Viettel mới chỉ cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, nhưng vẫn quyết định giữ lời hứa, cử kỹ sư sang và xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số không, rồi đứng vững giữa siêu bão Matthew, bạo lực vũ trang và khủng hoảng chính trị kéo dài. Ở đây, viễn thông không còn là câu chuyện dựng trạm hay kéo cáp, mà là hạ tầng sinh tồn: giúp người dân gọi được cho người thân sau bão, hay gọi trợ giúp giữa đổ nát.

Burundi là một lát cắt khác. Đây là một trong những nước nghèo nhất châu Phi, gần như bị ngành viễn thông bỏ quên với 98% dân số chưa từng sử dụng Internet, điện lưới phủ chưa đầy 10% dân số. Khi chính biến năm 2015 nổ ra, nhiều nhà đầu tư rút đi nhưng Viettel với thương hiệu Lumitel (mang ý nghĩa đem lại ánh sáng) quyết định ở lại và vươn lên vị trí số 1 chỉ sau 6 tháng hoạt động.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng dám tiên phong trong điều kiện khắc nghiệt như thế. Người dân ở đó nhắc đến chúng ta, đó là điều rất tự hào, rất đáng trân trọng”, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói về thành công trong đầu tư quốc tế của Viettel.

Viettel khởi nguồn từ một công ty xây lắp ra đời năm 1989. Sau 37 năm, Viettel đã thành một tập đoàn viễn thông – công nghệ quy mô toàn cầu, hiện diện tại 17 quốc gia trên cả 5 châu lục, trong đó Dominica là quốc gia thứ 3 tại châu Mỹ.

(Ảnh: Viettel)

Để chinh phục những thị trường khắc nghiệt nhất, Viettel kiên định với chiến lược phổ cập viễn thông “4 Any”: Mọi nơi (Anywhere), Mọi lúc (Anytime), Mọi người (Anybody), Giá phù hợp (Anyprice). Thay vì chỉ tập trung ở khu vực thành thị, Viettel là một trong số ít nhà mạng trên thế giới phủ sóng quy mô quốc gia ngay từ ngày đầu gia nhập thị trường, tới tận vùng sâu vùng xa, và trở thành nhà mạng số 1 về hạ tầng tại hầu hết các quốc gia đầu tư.

Viettel cũng nằm trong số rất ít nhà mạng tự nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông. Trong 11 thị trường Viettel đầu tư kinh doanh viễn thông và dịch vụ số, có 8 thị trường đứng số 1 về thị phần di động và 5 thị trường đứng số 1 về nộp ngân sách quốc gia.

Với 45.000 trạm thu phát sóng (không tính ở Việt Nam) và 220.000 km cáp quang- gấp 5 lần chu vi trái đất, Viettel đang phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng quốc tế và tạo công ăn việc làm cho khoảng 700.000 lao động tại các nước đầu tư.

Hành trình 20 năm không chỉ được đo bằng doanh thu, thứ hạng hay số thị trường hiện diện, mà còn là hành trình của một thương hiệu Việt Nam mang theo bản lĩnh người lính Cụ Hồ, tinh thần phục vụ và trách nhiệm quốc gia ra thế giới./.

Viettel khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại UAE Việc khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại UAE của Viettel đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế của tập đoàn tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).