Amazon mua thêm 2 triệu chip của Nvidia để mở rộng các trung tâm dữ liệu

Tập đoàn Amazon sẽ mua thêm 2 triệu chip xử lý đồ họa từ Nvidia để trang bị cho hệ thống trung tâm dữ liệu trong hai năm tới. Động thái này cho thấy Amazon vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn phần cứng của Nvidia, bất chấp các nỗ lực tự phát triển chip riêng.

Trong thông báo ngày 26/8, hai tập đoàn này cho biết Amazon sẽ triển khai khoảng 2 triệu chip cao cấp của Nvidia - những dòng chip được thiết kế riêng cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo - trong hai năm 2027 và 2028.

Đây là sự bổ sung vào kế hoạch lắp đặt 1 triệu chip Nvidia vào các trung tâm dữ liệu thuộc dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services mà Amazon đã công bố hồi tháng 3, dự kiến bắt đầu triển khai ngay trong năm nay.

Các dòng chip nằm trong thỏa thuận mới nhất bao gồm các thế hệ GPU Blackwell Ultra, Rubin và Rubin Ultra của Nvidia. Những sản phẩm này nhiều khả năng có giá niêm yết ít nhất lên tới hàng chục nghìn USD mỗi đơn vị, dù các khách hàng lớn thường nhận được mức chiết khấu ưu đãi. Amazon và Nvidia hiện chưa công bố các điều khoản tài chính chi tiết của thỏa thuận mới này.

Các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia hiện được coi là "át chủ bài" trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò nền tảng cho việc xây dựng và vận hành hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay.

Dù vậy, những khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất của Nvidia, bao gồm Amazon, Microsoft và Google (thuộc tập đoàn Alphabet), cũng đang tự phát triển các giải pháp phần cứng thay thế. Các ông lớn điện toán đám mây này kỳ vọng có thể tối ưu hóa phần cứng tốt hơn cho các trung tâm dữ liệu của riêng mình, từ đó mang lại hiệu quả chi phí cao hơn cho khách hàng.

Trong những năm gần đây, Amazon đã đầu tư mạnh mẽ vào Annapurna Labs - bộ phận sản xuất chip trực thuộc tập đoàn. Đơn vị này hiện sản xuất bộ xử lý trung tâm (CPU) cũng như dòng chip tăng tốc AI được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với GPU của Nvidia.

Phía Amazon cũng cho biết phiên bản chip AI Trainium thế hệ mới sắp tới của hãng sẽ tích hợp công nghệ kết nối mạng tiên tiến từ Nvidia./.

Nvidia dự kiến rót hàng trăm triệu USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu AI Nvidia đầu tư vào Cloverleaf Infrastructure để phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng vai trò từ nhà cung cấp chip sang hỗ trợ xây dựng các hệ thống tính toán AI quy mô lớn.